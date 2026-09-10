Apple aumenta i prezzi dei vecchi iPhone: rincari fino a 350 €

Chi pensava di approfittare dell’uscita degli iPhone 18 Pro e iPhone Duo per acquistare una delle generazioni precedenti, dovrà ricredersi, nessun calo di prezzo in programma, anzi. Diversi vecchi iPhone subiscono un aumento brutale dei prezzi e il conto sale addirittura fino a 350 € in più se si sceglie l’iPhone Air con 1 TB di archiviazione.

Apple ha appena svelato l’iPhone 18 Pro e l’iPhone Duo. Di solito, una nuova generazione coincide con un ribasso dei prezzi per le precedenti, e quindi con l’occasione di acquistare uno smartphone nuovo e risparmiare un po’. Ma non questa volta.

Vecchi iPhone più costosi dopo il lancio dei nuovi modelli

Ad esempio, l’iPhone 17 da 256 GB passa da 969 € a 1.119 €. Si parla quindi di un aumento di 150 €. Stessa sorte per la versione da 512 GB, che passa da 1.219 € a 1.369 €. Per l’iPhone 17e, la cosa è ancora più evidente. Ormai lo smartphone viene proposto a 869 € invece di 719 € con 256 GB di archiviazione, con un aumento di 150 €. Per la versione da 512 GB, si passa da 969 a 1.119 €.

E non basta tornare ancora più indietro per sfuggire a questi rincari. L’iPhone 16 del 2024 costa oggi molto di più. Prima del keynote, Apple proponeva questo modello con 128 GB di archiviazione a 869 €. Ora costa 1.019 €, quindi sopra la soglia simbolica dei 1.000 €, con 150 € in più da sborsare. Il suo prezzo di lancio era di 969 € a settembre 2024, il che significa che l’azienda di Cupertino lo aveva prima abbassato di 100 € per poi aumentarlo drasticamente.

L’iPhone Air aumenta il suo prezzo fino a 350 €

Anche l’iPhone Air subisce forti rincari. La versione da 256 GB passa da 1.229 € a 1.329 €, ovvero 100 € in più. Per la versione da 512 GB, sono altri 100 €, con un prezzo che ora è di 1.579 € invece di 1.479 €. Il caso peggiore riguarda l’iPhone Air con 1 TB di archiviazione, il cui prezzo balza da 1.729 € a 2.079 €, quindi 350 € in più e soprattutto sopra la soglia dei 2.000 €. Un prezzo che, ironicamente, si avvicina a quello del nuovissimo iPhone Duo con 256 GB di archiviazione, che parte da circa 2.300 €.

Con l’arrivo dei nuovi modelli, Apple manda inoltre in pensione alcuni iPhone. L’iPhone 16 Plus, l’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max spariscono infatti dal catalogo ufficiale. Chi fosse ancora interessato dovrà quindi rivolgersi ai rivenditori terzi.