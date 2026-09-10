 Gli smartphone costano di più, anche quello di Trump
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Gli smartphone costano di più, anche quello di Trump

Il T1 Phone di Trump Mobile aumenta di 250 dollari, passando da 499 a 749 dollari: il prezzo promozionale del debutto è stato sostituito.
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Il T1 Phone di Trump Mobile aumenta di 250 dollari, passando da 499 a 749 dollari: il prezzo promozionale del debutto è stato sostituito.
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Non sono solo i vecchi iPhone ad aumentare di prezzo: lo stesso destino tocca a T1 Phone, il telefono di Trump Mobile che somiglia molto a un HTC U24 Pro, anche troppo. La crisi delle memorie ha colpito lo smartphone d’oro della famiglia presidenziale, ma potrebbe non essere l’unico motivo del rincaro.

T1 Phone di Trump Mobile costa 250 dollari in più

Ora costa 749 dollari, come riporta un aggiornamento sul sito ufficiale. Si tratta di un incremento pari a 250 dollari in un colpo solo, dai precedenti 499 dollari. Ricordiamo che ha in dotazione un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 50+8+50 megapixel, selfie camera frontale da 50 megapixel e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 30 W. Il sistema operativo è Android.

Il T1 Phone di Trump Mobile

Come fa notare la redazione di The Verge, l’aumento potrebbe avere a che fare anche con la strategia già pianificata in partenza da Trump Mobile. I 499 dollari del lancio erano infatti indicati dal sito ufficiale come un prezzo promozionale, per il debutto, mentre ora la dicitura è scomparsa.

A differenza di quanto aveva ipotizzato qualcuno, T1 Phone non è stato abbandonato al suo destino subito dopo l’esordio. Certo, il livello del supporto non è quello di un Pixel o di un iPhone, avendo ricevuto un solo update con le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2026. Per dirla tutta, sembra già sulla via dell’obsolescenza: si basa ancora Android 15, il passaggio alle versioni successive per il momento non è previsto.

Non è chiaro come siano andate fin qui le vendite. Un articolo pubblicato nelle scorse settimane da BBC riporta però alcune testimonianze di chi lo ha acquistato senza mai riceverlo. Insomma, non è di certo la migliore delle premesse per affacciarsi su un ambito come quello mobile.

Fonte: Trump Mobile

Pubblicato il 10 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
10 set 2026
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