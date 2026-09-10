Motorola sfida iPhone Duo: spunta un nuovo razr fold

L’annuncio di iPhone Duo non ha lasciato indifferente nessuno, nemmeno la concorrenza. Lo testimonia il breve video condiviso su Instagram dal profilo ufficiale di Motorola, che nel tentativo di distogliere l’attenzione dal primo smartphone pieghevole di Apple sottolinea quanto sia longeva la propria esperienza con questa tipologia di dispositivi.

Un nuovo Motorola razr fold per rispondere a iPhone Duo

Nuovo nelle loro mani, iconico nelle nostre , questo è il messaggio che accompagna il filmato, mentre una mano chiude tutti i foldable lanciati dal brand. Il primo risale addirittura a 22 anni fa. Il messaggio allegato fa riferimento esplicito a una prossima mossa .

Quella sensazione quando riattacchi e il tuo razr dice tutto quello che tu non hai detto. C’è chi lo sta scoprendo solo ora. Noi lo stiamo rendendo ancora migliore.⁣ Aspettate di vedere la nostra prossima mossa.

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La parte più interessante arriva però alla fine, negli ultimi secondi della clip. Quella che si nota è la silhouette di un nuovo modello. Lo schermo è spento, ma si può osservare un form factor di tipo wide, più largo rispetto a quello a cui ci ha abituati la categoria negli anni scorsi, in linea con il trend iniziato da Samsung Galaxy Z Fold8 e rafforzato ora da iPhone Duo.

Una volta chiuso, questo dispositivo ancora misterioso si mostra di lato. Lo spessore sembra più elevato rispetto a quello degli ultimi razr fold.

Non è chiaro quando arriverà l’annuncio ufficiale, ma considerando il teaser potrebbe non essere lontano. L’impressione è che l’ingresso di Apple in questo segmento di mercato spingerà molti competitor a rispondere in tempi brevi, per beneficiare di una rinnovata attenzione rivolta agli smartphone pieghevoli.

La versione 2026 del Motorola razr fold è stata presentata al MWC 2026 di inizio marzo. Integra un ampio display interno da 8,09 pollici e uno esterno da 6,6 pollici. Si basa ovviamente su Android con funzionalità AI integrate (supporto nativo per Gemini, Copilot e Perplexity), processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.