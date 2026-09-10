Quanto costano i nuovi iPhone, Watch e AirPods? I prezzi in Italia

L’evento di Apple non ha deluso le aspettative, con l’annuncio dei prodotti che costituiscono la nuova line-up mobile (la possiamo definire così) della mela morsicata. Abbiamo assistito alla presentazione di iPhone Duo, iPhone 18 Pro e Pro Max, Watch Series 12 e Ultra 4 e AirPods 5. Qui è dove proponiamo un riassunto con i loro prezzi in Italia e le date di uscita.

I prezzi in Italia di tutti i nuovi dispositivi Apple

Il video qui sotto è il recap ufficiale di un evento durato circa un’ora e un quarto, guidato da John Ternus. Ad aprire la versione integrale un siparietto in cui Tim Cook ha ufficializzato il passaggio di consegne al suo successore per la poltrona di CEO.

iPhone Duo

Per il primo smartphone pieghevole del marchio si parte da 2.369 euro (1.999 dollari negli Stati Uniti) scegliendo la versione base con 256 GB di memoria interna, arrivando fino a 3.869 euro per quella da 2 TB. Le colorazioni proposte sono Bianco stellare e Cielo notturno. La fase di preordine inizierà il 16 ottobre, la disponibilità è prevista dal 23 ottobre.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

I due iPhone più tradizionali, se così si può dire, partiranno invece rispettivamente da 1.489 euro (iPhone 18 Pro) e da 1.639 euro (iPhone 18 Pro Max). Le colorazioni sono quattro: Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero. Per la configurazione più avanzata da 2 TB del modello top di gamma ci vogliono 3.139 euro. In preordine dal 12 settembre, arriveranno sul mercato il 25 settembre.

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4

È disponibile una miriade di configurazioni diverse per i nuovi orologi di Cupertino, tra finiture della cassa e cinturini. A ogni modo, Apple Watch Series 12 parte da 459 euro nella versione in alluminio, 809 euro per quella in titanio e 1.069 euro per quella in ceramica, mentre Apple Watch Ultra 4 costa 909 euro. Il preordine è già iniziato, le spedizioni prenderanno il via il 18 settembre.

AirPods 5

Concludiamo la carrellata con AirPods 5. I nuovi auricolari wireless sono disponibili in due versioni, da 149 euro. La spesa sale a 169 euro scegliendo quella con sensore di pressione per regolare il volume e custodia di ricarica wireless. Già in preordine, anche in questo caso arriveranno il 18 settembre.