Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 in preordine su Amazon

I nuovi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono in preordine su Amazon. Per entrambi i modelli e tutte le loro versioni, la disponibilità è prevista dal 18 settembre. Grazie alla prenotazione al minimo garantito, comprandoli ora si è certi di riceverli a casa direttamente al day one e beneficiando di eventuali sconti proposti prima del lancio.

Prenota ora Apple Watch Series 12 e Ultra 4

Il primo, Series 12, è offerto in diverse edizioni con cassa in alluminio, titanio e ceramica, con modulo GPS oppure GPS+Cellular per chi necessità della connettività integrata. Si parte dal prezzo di 459 euro per la configurazione base, potendo scegliere tra l’edizione da 42 mm e quella più grande da 56 mm.

Invece, Ultra 4 ha una cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, GPS di precisione a doppia frequenza e connettività cellulare sempre in dotazione, senza dimenticare la comunicazione via satellite. In questo caso, la configurazione base è in vendita al prezzo di 909 euro. In entrambi i casi, il sistema operativo è ovviamente watchOS con supporto a tutte le funzionalità avanzate rilasciate da Apple, incluse quelle di intelligenza artificiale.

È possibile scegliere tante opzioni di personalizzazione, tra materiali della cassa, colorazioni della finitura e cinturini da abbinare. È uno degli aspetti che da sempre caratterizzano gli orologi della mela morsicata e anche quelli di questa generazione appena annunciata non deludono su questo fronte.

Tutti i nuovi dispositivi di Apple sono venduti e spediti da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa. Inoltre, grazie alla prenotazione al minimo garantito si è certi di ottenere automaticamente un sconto se l’e-commerce propone un’offerta dal momento del preordine a quello del lancio: la spesa è ridotta prima del pagamento.