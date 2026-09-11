 Apple Watch Series 12 e Ultra 4 sono in preordine su Amazon
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Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 in preordine su Amazon

Ha preso il via la fase di preordine su Amazon per i nuovi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 presentati dalla mela morsicata.
Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 in preordine su Amazon
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Ha preso il via la fase di preordine su Amazon per i nuovi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 presentati dalla mela morsicata.
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I nuovi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono in preordine su Amazon. Per entrambi i modelli e tutte le loro versioni, la disponibilità è prevista dal 18 settembre. Grazie alla prenotazione al minimo garantito, comprandoli ora si è certi di riceverli a casa direttamente al day one e beneficiando di eventuali sconti proposti prima del lancio.

Preordina Apple Watch Series 12

Prenota ora Apple Watch Series 12 e Ultra 4

Il primo, Series 12, è offerto in diverse edizioni con cassa in alluminio, titanio e ceramica, con modulo GPS oppure GPS+Cellular per chi necessità della connettività integrata. Si parte dal prezzo di 459 euro per la configurazione base, potendo scegliere tra l’edizione da 42 mm e quella più grande da 56 mm.

Il design di Apple Watch Series 12

Invece, Ultra 4 ha una cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, GPS di precisione a doppia frequenza e connettività cellulare sempre in dotazione, senza dimenticare la comunicazione via satellite. In questo caso, la configurazione base è in vendita al prezzo di 909 euro. In entrambi i casi, il sistema operativo è ovviamente watchOS con supporto a tutte le funzionalità avanzate rilasciate da Apple, incluse quelle di intelligenza artificiale.

Il design di Apple Watch Ultra 4

Prenota Apple Watch Ultra 4

È possibile scegliere tante opzioni di personalizzazione, tra materiali della cassa, colorazioni della finitura e cinturini da abbinare. È uno degli aspetti che da sempre caratterizzano gli orologi della mela morsicata e anche quelli di questa generazione appena annunciata non deludono su questo fronte.

Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Smartwatch

Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Smartwatch

459,00
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Tutti i nuovi dispositivi di Apple sono venduti e spediti da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa. Inoltre, grazie alla prenotazione al minimo garantito si è certi di ottenere automaticamente un sconto se l’e-commerce propone un’offerta dal momento del preordine a quello del lancio: la spesa è ridotta prima del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
11 set 2026
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