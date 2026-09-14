 Samsung Galaxy A57 5G (8/256GB) vince la sfida tra i mid-range
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Samsung Galaxy A57 5G (8/256GB) vince la sfida tra i mid-range

Il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB è uno dei migliori mid-range in circolazione e ora è in offerta su eBay a un prezzo molto interessante.
Samsung Galaxy A57 5G (8/256GB) vince la sfida tra i mid-range
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Il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB è uno dei migliori mid-range in circolazione e ora è in offerta su eBay a un prezzo molto interessante.
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Probabilmente acquistare uno smartphone di fascia media è un’ottima soluzione per avere prestazioni che non deludono senza alleggerire troppo il portafoglio. Su eBay c’è un’ottima promozione che ti permette di avere il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB a 355 euro, invece che 629,90 euro.

Davvero niente male. Sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, c’è uno sconto straordinario che ti fa risparmiare 274 euro sul totale. In più hai la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate da 118,33 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy A57 5G è una potenza e costa il giusto

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo Samsung Galaxy A57 5G è ciò che lo rende uno dei migliori mid-range in commercio. Eccelle nello scomparto fotografico grazie a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, un grandangolare da 12 MP, più zoom digitale fino a 10x. Inoltre registra una maneggevolezza niente male con un peso di solo 174 grammi e uno spessore di 6,9 mm, senza rinunciare alla certificazione di grado IP68.

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Il display ha un pannello Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento massima da 120 Hz e luminosità di picco che arriva a 1800 nit. Il processore è un Exynos 1680 a 4 nm con 8 GB di RAM che lo affiancano e una memoria interna, in questa versione, da 256 GB. Il sistema operativo è basato su Android con interfaccia ONE UI e offre 6 anni di aggiornamenti. Troviamo poi una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W che ti permette di avere una giornata sotto stress e arrivare fino a sera con ancora circa il 30% dell’autonomia.

Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Gray Grigio Smartphone

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Insomma per questa cifra è difficile trovare di meglio. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB a 355 euro, invece che 629,90 euro. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

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Pubblicato il 14 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
14 set 2026
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