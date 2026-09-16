iOS 27 consuma troppa batteria? Il chiarimento ufficiale di Apple

Molti utenti sono restii a installare aggiornamenti sul proprio smartphone (iPhone o Android), temendo una perdita di prestazioni o di autonomia, cosa che in passato è effettivamente accaduta. iOS 27 è disponibile da ieri, e il sistema deve adattarsi a questa nuova versione per restare ottimizzato. A tale scopo vengono eseguite operazioni in background, un’attività che può gravare sulla batteria dell’iPhone, ma solo in modo temporaneo.

Batteria iPhone si scarica subito dopo iOS 27? Perché è normale e cosa fare

Subito dopo un aggiornamento, soprattutto se è importante, potreste riscontrare un calo temporaneo dell’autonomia della batteria e un aumento della temperatura. Questo è normale: il vostro dispositivo ha bisogno di tempo per completare il processo di installazione in background, tra cui l’indicizzazione dei dati e dei file per la ricerca, il download di nuovi elementi e l’aggiornamento delle applicazioni , spiega Apple in una pagina di supporto ufficiale.

Questa procedura può richiedere fino a diversi giorni, ma una volta terminata, non si dovrebbe più riscontrare alcun impatto negativo di iOS 27 sull’autonomia del proprio dispositivo. Al contrario, l’aggiornamento potrebbe persino migliorarne la resistenza, poiché apporta diverse ottimizzazioni che potrebbero avere un effetto positivo sul consumo energetico, e quindi sull’autonomia.

Apple mantiene la promessa

Alcuni utenti di vecchi modelli di iPhone (dall’11 al 13 in particolare) ritengono addirittura che iOS 27 abbia ridato nuova vita al loro telefono. L’avvio delle app è fino al 30% più veloce, le nuove foto si scaricano nella vostra Libreria foto fino al 70% più rapidamente, e i trasferimenti AirDrop sono fino all’80% più rapidi , aveva anticipato Apple, e sembra che la promessa sia stata mantenuta.

Alcuni anni fa, Apple era accusata di rallentare volontariamente gli iPhone (per preservare lo stato della batteria) e di obsolescenza programmata. Oggi, l’azienda continua ad aggiornare dispositivi vecchi di sette anni per renderli più fluidi, e conferma ancora una volta di essere il player più serio del settore in termini di supporto software.