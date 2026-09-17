 TP-Link Tapo C200, due falle permettono di spiare in casa
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

TP-Link Tapo C200, due falle permettono di spiare in casa

TP-Link ha già corretto le due vulnerabilità della Tapo C200: perché è importante aggiornare subito il firmware della videocamera.
TP-Link Tapo C200, due falle permettono di spiare in casa
Sicurezza Privacy
TP-Link ha già corretto le due vulnerabilità della Tapo C200: perché è importante aggiornare subito il firmware della videocamera.
TP-Link
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

I ricercatori di OPSWAT hanno individuato e documentato due vulnerabilità finora sconosciute in Tapo C200, una delle videocamere di sorveglianza indoor più vendute dal marchio TP-Link. Lo hanno fatto con le modalità corrette, in modo da non esporre i possessori ad alcun rischio, notificando quanto scoperto all’azienda e concedendole il tempo necessario per intervenire con le dovute patch correttive.

Le falle sono identificate come CVE-2026-15315 e CVE-2026-15316. La prima consente potenzialmente a un malintenzionato di aggirare il meccanismo di autenticazione e di accedere al feed acquisito: in altre parole, di spiare nelle case degli utenti.

Le due vulnerabilità scoperte per Tapo C200

Le scoperte sono riconducibili a un programma di borse di studio post-laurea per la sicurezza informatica. L’analisi eseguita sul firmware in dotazione al dispositivo ha portato alla luce le criticità. Fortunatamente, il produttore ha preso in carico la segnalazione e ha già rilasciato una versione aggiornata (V5_1.4.6) nel mese di agosto. Si consiglia dunque, a chi possiede la telecamera e non lo ha ancora fatto, di procedere il prima possibile al download e all’installazione all’update. Lo si può fare semplicemente attraverso l’applicazione Tapo, premendo Impostazioni e scorrendo fino a trovare la voce Aggiornamento Firmware (per l’esempio qui sotto abbiamo usato un altro modello).

Come aggiornare il firmware di una videocamera Tapo

Nel dettaglio, CVE-2026-15315 mostra il fianco al bypass dell’autenticazione tramite un attacco di replay nell’interfaccia di gestione locale. Vale a dire che un aggressore che ha accesso alla rete locale, anche senza conoscere le credenziali dell’account Tapo, può accedere al flusso della videocamera. Invece, CVE-2026-15316 è in grado di interromperne il funzionamento con una tipica tecnica DOS (denial-of-service), sfruttando una convalida insufficiente degli input durante la configurazione del Wi-Fi.

Le potenziali ripercussioni sulla privacy di un eventuale attacco sarebbero enormi. Immaginiamo cosa potrebbe significare lasciare libero accesso alle immagini e all’audio catturato nelle nostre case. Ecco perché è importante non ignorare gli avvisi di sicurezza e procedere all’installazione dei nuovi aggiornamenti non appena disponibili.

Fonte: OPSWAT

Pubblicato il 17 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Revolut: riscatto di 3 milioni per non pubblicare i dati

Revolut: riscatto di 3 milioni per non pubblicare i dati
VPN senza limiti per 28 mesi: -70% con la promo di NordVPN

VPN senza limiti per 28 mesi: -70% con la promo di NordVPN
Phishing via email, attenzione alle false trascrizioni dei vocali

Phishing via email, attenzione alle false trascrizioni dei vocali
OpenAI conferma altri sei incidenti AI da ottobre 2025

OpenAI conferma altri sei incidenti AI da ottobre 2025
Revolut: riscatto di 3 milioni per non pubblicare i dati

Revolut: riscatto di 3 milioni per non pubblicare i dati
VPN senza limiti per 28 mesi: -70% con la promo di NordVPN

VPN senza limiti per 28 mesi: -70% con la promo di NordVPN
Phishing via email, attenzione alle false trascrizioni dei vocali

Phishing via email, attenzione alle false trascrizioni dei vocali
OpenAI conferma altri sei incidenti AI da ottobre 2025

OpenAI conferma altri sei incidenti AI da ottobre 2025
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
17 set 2026
Link copiato negli appunti