VPN senza limiti per 28 mesi: -70% con la promo di NordVPN

NordVPN è, da tempo, una delle migliori VPN sul mercato. Il servizio è protagonista oggi di una nuova promo, dedicata al piano di 24 mesi che, con il codice sconto BLAZE4MO, è disponibile con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo.

Quest’offerta permette di sfruttare uno sconto del 70% sul costo della VPN. Di conseguenza, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta può essere attivata tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto, per un breve periodo di tempo.

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio propone:

una connessione criptata , per accedere a Internet in sicurezza anche quando si naviga da una rete non privata

, per accedere a Internet in sicurezza anche quando si naviga da una rete non privata una politica no log che elimina il tracciamento della propria attività online

che elimina il tracciamento della propria attività online un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica

sparsi in tutto il mondo, in modo da poter scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica l’accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è disponibile a un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese e con la possibilità di poter contare su fino a 28 mesi di utilizzo illimitato, per una connessione sicura e senza limitazioni su base geografica per un lungo periodo di tempo.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi seguire la procedura guidata per l’attivazione. È importante ricordare di utilizzare il codice promozionale BLAZE4MO al momento dell’attivazione del servizio in modo da ottenere 4 mesi extra invece di 3 mesi extra oltre al piano biennale.