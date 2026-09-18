Stanchi di cercare film per genere? L'AI crea maratone perfette

Quando sei appassionato di cinema, ad un certo punto, le raccomandazioni basate sul genere smettono di funzionare. Si è visto abbastanza da aver esaurito le liste “i migliori film d’azione” e “i thriller da non perdere”. Gli algoritmi delle piattaforme di streaming ripropongono le stesse cose con locandine diverse. E scorrere il catalogo per mezz’ora senza scegliere nulla finisce per diventare un’attività a sé stante, meno soddisfacente di qualsiasi film, compreso il peggiore.

La soluzione non è cercare un genere diverso, ma smettere di cercare per genere. Chiedere all’intelligenza artificiale di costruire una maratona di film attorno a un tema narrativo specifico, non “thriller” o “commedia” ma un’idea precisa, anche assurda, produce risultati che nessuna ricerca tradizionale potrebbe eguagliare.

Il metodo è semplice: si inventa un tema, si descrive a ChatGPT e Gemini e si lascia che i chatbot trovino i film in linea.

Il tema e il prompt

Il tema scelto per il primo esperimento è molto specifico: “Una decisione terribile che rovina tutto”. Film in cui un personaggio fa una scelta che sembra comprensibile, che fa gola o persino intelligente, e il resto della pellicola dimostra che non lo era affatto.

Prompt da utilizzare con ChatGPT o Gemini: Costruisci una maratona di film attorno al seguente tema: [descrivere il tema]. Per ogni film, dimmi perché rientra nel tema, che tipo di atmosfera aspettarmi e su quali piattaforme di streaming è disponibile. Organizza i film in un ordine che funzioni come una progressione, dal più leggero al più intenso, o dal più contenuto al più catastrofico.

L’ultima istruzione, l’ordine come progressione, è ciò che trasforma un elenco di film in una maratona vera. Non si guardano sette film a caso: si attraversa un arco narrativo che cresce di intensità, dove ogni film prepara il terreno emotivo per il successivo.

I film scovati da ChatGPT e Gemini

I quattro film che suggerisce da ChatGPT seguono una progressione precisa. Il primo, Fargo dei fratelli Coen, parte da un piano criminale che sembra gestibile e che degenera in modi che nessuno — soprattutto il protagonista — avrebbe potuto prevedere. Il secondo, Soldi Sporchi di Sam Raimi, è forse l’esempio più calzante: trovare quattro milioni di dollari sembra un colpo di fortuna incredibile, e il film mostra cosa succede quando si decide di tenerli. Il terzo, Lo sciacallo – Nightcrawler di Dan Gilory, è diverso dagli altri perché il protagonista non viene ingannato dalle proprie decisioni, le prende deliberatamente, una dopo l’altra, perché funzionano. Ed è proprio questo a rendere il film così scomodo da guardare. Il quarto, Diamanti grezzi, chiude la progressione con due ore in cui un uomo incontra ripetutamente l’occasione di smettere di distruggersi la vita, e la rifiuta ogni singola volta.

Gemini aggiunge tre film che completano il quadro da punti di vista diversi. Onora il padre e la madre è una tragedia familiare mascherata da rapina: una singola decisione sbagliata spacca una famiglia in tempo reale. Parasite di Bong Joon-ho parte come satira sociale e si trasforma in un thriller claustrofobico nel momento esatto in cui i protagonisti decidono di tirare troppo la corda. Requiem for a Dream di Aronofsky chiude la maratona nel modo più devastante possibile: una serie di scelte piccole e apparentemente innocue che si accumulano fino alla distruzione totale, senza possibilità di recupero.

Un metodo (quasi) infallibile

I sette film appartengono a generi diversi, commedia nera, thriller, dramma psicologico, satira sociale, tragedia familiare. Se si cercasse per genere, non comparirebbero mai nella stessa lista. Ma condividono lo stesso cuore narrativo: la scelta sbagliata e le sue conseguenze inarrestabili. Guardarli in sequenza crea un’esperienza che nessun singolo film potrebbe offrire, ogni pellicola aggiunge una sfumatura diversa allo stesso tema, e alla fine della maratona si è esplorato il territorio della “decisione terribile” da ogni angolazione possibile.

Come personalizzare il metodo

Il tema può essere qualsiasi cosa, e più è specifico e stravagante, più i risultati sono interessanti. Ecco sei temi aggiuntivi da provare con lo stesso prompt:

L’eroe ne ha avuto abbastanza , film in cui il protagonista smette di sopportare e reagisce.

, film in cui il protagonista smette di sopportare e reagisce. Il cattivo aveva un po’ ragione , film in cui l’antagonista ha motivazioni comprensibili, forse persino condivisibili.

, film in cui l’antagonista ha motivazioni comprensibili, forse persino condivisibili. Quello che doveva restare a casa , film in cui tutto sarebbe andato diversamente se il protagonista non si fosse mosso.

, film in cui tutto sarebbe andato diversamente se il protagonista non si fosse mosso. Persone intrappolate da qualche parte e le cose peggiorano</,q> film di spazio ristretto con escalation continua.

Tutto succede in una sola giornata assurda ; film che comprimono ventiquattr’ore di caos in due ore di schermo.

; film che comprimono ventiquattr’ore di caos in due ore di schermo. I primi dieci minuti promettono il caos assoluto , film che aprono con un’esplosione e non rallentano mai.

Prompt da utilizzare per qualsiasi tema: Costruisci una maratona di film attorno a questo tema: [tema]. Suggerisci almeno sei film che lo incarnino da angolazioni diverse. Per ciascuno dimmi perché rientra nel tema, che tipo di esperienza aspettarmi e dove posso trovarlo in streaming. Organizzali in una progressione che funzioni come un arco narrativo, dall’apertura più leggera al finale più intenso.

Il bello di questo approccio non sta nella qualità dei singoli film, sono quasi tutti titoli noti e apprezzati dalla critica. Sta nella combinazione. Nessun algoritmo di streaming metterebbe Fargo e Parasite nella stessa lista perché appartengono a generi e aree geografiche diverse. Nessuna ricerca per parole chiave troverebbe il filo che collega Un piano semplice a La bottega dei diamanti. Ma quel filo esiste, ed è esattamente ciò che rende la maratona un’esperienza coerente anziché una sequenza casuale di film.

Per chi ha passato l’ennesima serata a scorrere cataloghi senza scegliere nulla, il consiglio è semplice: inventare un tema, il più specifico e stravagante possibile, darlo in pasto a ChatGPT o Gemini e preparare i popcorn!