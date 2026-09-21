Addio alla mini Apple Pencil per iPhone Duo, perché?

Prima del keynote dell’iPhone Duo, Mark Gurman aveva evocato la possibilità che Apple sviluppasse un Apple Pencil appositamente adattata al suo primo smartphone pieghevole. Durante la presentazione, l’azienda ha annunciato la compatibilità con la sua Apple Pencil USB-C già esistente, senza svelare le ragioni di questa scelta. Un rapporto di Bloomberg fornisce ora elementi di risposta sull’abbandono della stilo compatta e sul ritardo del supporto dell’Apple Pencil al lancio.

Che fina ha fatto l’Apple Pencil più corta progettata per l’iPhone Duo?

Da quanto si sa, l’accessorio in questione non era una semplice variante dell’Apple Pencil. Apple aveva immaginato una stilo più compatta, progettata per agganciarsi al lato della cerniera dell’iPhone Duo. Inoltre, il suo supporto era nei piani dell’azienda fin dalla progettazione dello smartphone pieghevole. Una scelta che doveva necessariamente tenere conto dei vincoli propri di questa cerniera, sulla quale Apple ha lavorato in modo particolare durante lo sviluppo del dispositivo.

È proprio prima della sua produzione in serie che il progetto ha incontrato delle difficoltà. Secondo Bloomberg, la stilo compatta si è scontrata con problemi tecnici che hanno infine portato Apple ad abbandonare lo sviluppo. L’azienda si è quindi orientata verso una soluzione già disponibile: l’Apple Pencil USB-C.

La stilo USB-C non sarà subito compatibile

La sostituzione della stilo appositamente progettata da Apple spiega anche perché il supporto dell’Apple Pencil USB-C non sarà disponibile fin dalla commercializzazione dell’iPhone Duo. Lo smartphone non era stato concepito in origine per funzionare con questo modello di stilo. Ora Apple deve sviluppare nuovi elementi software ed effettuare una serie di test interni per verificare il corretto funzionamento dell’accessorio.

Durante la presentazione dell’iPhone Duo lo scorso 9 settembre, Apple aveva annunciato che la compatibilità con l’Apple Pencil sarebbe stata disponibile entro la fine dell’anno. Il rilascio dovrebbe tuttavia avvenire relativamente tardi nel 2026, sempre secondo le informazioni raccolte da Mark Gurman. Per la cronaca, l’iPhone Duo sarà disponibile alla vendita il 23 ottobre a partire da 2.369 euro, senza stilo.