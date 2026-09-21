Batteria fuori di testa e prezzo abbordabile: REDMI Note 17 Pro 5G

Siamo ormai abituati a degli smartphone della serie REDMI molto interessanti, soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Oggi puoi avere l’ultimo modello con un ulteriore sconto. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il REDMI Note 17 Pro 5G da 256 GB a 429,90 euro, invece che 549,90 euro.

Dunque dal prezzo di listino potrai risparmiare 120 euro sul totale, grazie allo sconto del 22% proposto da Amazon. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Un’occasione più unica che rara da non farsi scappare.

REDMI Note 17 Pro 5G non ti lascia a piedi mai

Sicuramente ciò che subito salta gli occhi del nuovo REDMI Note 17 Pro 5G e la sua batteria gigante da 8340 mAh che ti permetterà praticamente di avere due giorni di autonomia. Inoltre possiede la ricarica velocissima da 67 W e la ricarica inversa da 22,5 W (che con questa autonomia ha veramente senso). Ovviamente non può essere un peso piuma. Siamo sui 223 grammi con spessore di 8,6 mm. D’altra parte garantisce una grande robustezza ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP66/IP68.

Il display ha un pannello AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz protetto da un Corning Gorilla Glass Victus 2 e luminosità massima da 3500 nit. A bordo c’è il processore Snapdragon 6 Gen 4, che si comporta molto bene, affiancato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Per le foto c’è un sensore principale da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP.

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è davvero una delle migliori soluzioni del momento. Dunque corri su Amazon e fai tuo il REDMI Note 17 Pro 5G a 429,90 euro, invece che 549,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.