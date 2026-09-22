iPhone 20 Pro: arriva lo schermo curvo per il 20° anniversario?

Apple ha appena lanciato i suoi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Rispetto ai loro predecessori, i nuovi modelli apportano poche novità, soprattutto in termini di design. A parte una riduzione delle dimensioni della Dynamic Island e nuovi colori, si può dire, senza tema di smentita, che sono identici agli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, da cui riprendono anche il modulo fotografico sul retro.

In arrivo iPhone 20 Pro con display curvo senza bordi

Per il 2027, però, Apple avrebbe in serbo qualcosa di più succulento… Sarà un anno particolarmente importante, visto che segnerà il 20° anniversario dell’iPhone. In occasione di questo traguardo, l’azienda starebbe preparando diverse novità, e una di queste potrebbe riguardare proprio il nome degli smartphone. Invece di iPhone 19, Apple potrebbe passare direttamente a iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max. Una strategia simile era stata adottata nel 2017, quando Apple presentò iPhone X dopo iPhone 8 per sottolineare il decimo anniversario del suo smartphone.

Si vocifera anche di un design interamente in vetro e senza pulsanti fisici, ma al momento sono solo rumors. Arrivano invece dettagli più concreti sul display. Secondo il noto leaker Digital Chat Station, l’iPhone 20 Pro sfoggerà uno schermo privo di bordi, caratterizzato da una curvatura pronunciata lungo tutti e quattro i lati del dispositivo.

La diagonale dello schermo dell’iPhone 20 Pro misurerebbe 6,41″, quella dell’iPhone 20 Pro Max 6,96″, in aumento rispetto alle dimensioni attuali, il che è logico se lo schermo deborda da entrambi i lati del telefono. Questo tipo di design è stato di tendenza per qualche anno sugli smartphone Android di fascia alta, che lo hanno abbandonato da qualche anno per tornare a uno schermo piatto con bordi sottili. La durabilità dei dispositivi, le conseguenze sul comfort dell’impugnatura e i costi di produzione hanno avuto la meglio su questo design. Forse Apple ha trovato soluzioni a questi problemi? Staremo a vedere.

Dynamic Island si o no?

Stando alle indiscrezioni, il display presenterà un alloggiamento a vista per la fotocamera frontale, anche se non è ancora chiaro se verrà mantenuta la Dynamic Island o adottata una soluzione più discreta. Sembra invece escluso l’impiego di una fotocamera integrata sotto lo schermo, una scelta finora riservata ad altri modelli della casa come l’iPhone Duo.