Epson lancia quattro nuovi proiettori 4K: fino a 500 pollici

Si segnalano quattro new entry nel catalogo dei proiettori Epson per l’home entertainment e l’uso professionale: sono i modelli EH-LS5000, EH-LS6000, EH-LS7000 ed EH-LS7500. Sono tutti basati sulla tecnologia 3LCD, possono mostrare immagini fino a 500 pollici (12,5 metri di diagonale), con supporto al formato 4K, all’intelligenza artificiale e alla domotica.

I nuovi proiettori Epson EH-LS5000 ed EH-LS6000

Partiamo dall’integrazione con le smart home, garantita dalla presenza del supporto al protocollo Matter. Questo rende possibile, ad esempio, l’integrazione con ecosistemi come quello di Google Home per un controllo intuitivo e accessibile da ovunque.

A livello visivo, EH-LS5000 ed EH-LS6000 assicurano prestazioni elevate anche negli ambienti luminosi e una configurazione flessibile. Il primo arriva a 2.500 lumen, il secondo si spinge fino a 3.400 lumen. Chi vuole ancora di più può scegliere EH-LS7000 che arriva a 3.600 lumen oppure EH-LS7500, da 3.500 lumen, ma ad ottica corta, per proiettare un grande schermo anche in spazi ridotti. Di seguito il commento di Kiran Sanghera (Epson Europe).

Oggi gli utenti non si accontentano più solo di una qualità dell’immagine eccezionale: vogliono semplicità e flessibilità. La nostra nuova gamma per l’home cinema le offre entrambe: immagini 4K mozzafiato grazie all’intelligenza artificiale, unite a un’esperienza di configurazione semplificata che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Concentrando l’attenzione sull’intelligenza artificiale, sono presenti funzionalità come AI Picture Quality per rilevare automaticamente gli elementi della scena in modo da effettuare regolazioni dinamiche e l’upscaling intelligente che migliora i contenuti a bassa risoluzione. L’elaborazione è affidata al chip MT9681 in dotazione. Il rumore emesso è contenuto, nel range dei 22-25 dB, non manca poi la compatibilità con le tecnologie HDR10 e HLG.

Il comunicato che abbiamo ricevuto in redazione non riporta i prezzi di vendita, ma il lancio è previsto in tutta Europa entro il mese di settembre. Conferma invece la presenza dei cinque anni di garanzia.