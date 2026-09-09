TV LG, l'azienda replica: Non registriamo le conversazioni

La pubblicazione di un lungo video su YouTube da parte del canale Gamers Nexus ha gettato un’ombra sul comportamento di alcune TV LG. In collaborazione con due ricercatori specializzati in sicurezza, il canale ha dimostrato alcune pratiche come la mappatura dei dispositivi nelle vicinanze e la registrazione di audio ambientale, anche schermo spento e in assenza di una connessione attiva. Della questione, che riguarda anche altri marchi, ci siamo già occupati in passato su queste pagine. Oggi si registra la replica ufficiale da parte dell’azienda sudcoreana.

La posizione di LG su TV e registrazioni audio

In una dichiarazione affidata alla redazione del sito Tom’s Hardware, che riportiamo di seguito in forma tradotta, la società smentisce categoricamente una parte delle rivelazioni del filmato, confermandone invece altre. Stando a quanto affermato, cattura ed elaborazione della voce avvengono solo ed esclusivamente quando si interagisce con il telecomando o si pronuncia una wake word per attivare il sistema.

Le affermazioni contenute nel video pubblicato di recente non corrispondono al vero. I televisori LG elaborano i dati vocali solo quando viene premuto e tenuto premuto il tasto vocale sul telecomando, oppure quando viene riconosciuta una parola di attivazione come Hi LG dopo che l’utente ha attivato la funzione di riconoscimento vocale Far-Field.

A proposito delle registrazioni ambientali, LG sostiene che non avvengono mai con le modalità descritte nel video, nonostante le prove mostrate. In assenza di una wake word, nessun audio viene trasmesso ai server del gruppo.

[…] i televisori non raccolgono né registrano le conversazioni ambientali. Se la parola di attivazione non viene riconosciuta, nessun dato vocale viene trasmesso al server; l’elaborazione audio per il rilevamento della parola di attivazione avviene localmente sul dispositivo e i dati vengono immediatamente cancellati.

Scansione dei dispositivi e tecnologia ACR

È invece confermata la scansione dei dispositivi nelle vicinanze. Si tratta di una funzionalità che, secondo l’azienda, è necessaria per alcune caratteristiche delle Smart TV.

[…] per offrire funzionalità Smart TV, i televisori LG sono in grado di cercare e connettersi a dispositivi vicini presenti sulla stessa rete. Si tratta di una funzionalità standard comunemente offerta dalle Smart TV e dai dispositivi per la casa intelligente.

Infine, il marchio fa un riferimento esplicito alla tecnologia ACR, quella che cattura di continuo screenshot dei contenuti visualizzati (indicativamente un paio di volte al secondo), per monitorare l’attività in tempo reale. È escluso il suo impiego in assenza di un’esplicita autorizzazione.