 TV LG, allarme privacy: registrano audio e scansionano i dispositivi
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TV LG, allarme privacy: registrano audio e scansionano i dispositivi

Un test su alcune TV LG rivela la raccolta di audio, dati Wi-Fi e dispositivi vicini, anche a schermo spento e senza connessione attiva.
TV LG, allarme privacy: registrano audio e scansionano i dispositivi
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Un test su alcune TV LG rivela la raccolta di audio, dati Wi-Fi e dispositivi vicini, anche a schermo spento e senza connessione attiva.
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In un video lungo più di due ore, il canale Gamers Nexus su YouTube ha documentato nel dettaglio alcuni comportamenti quantomeno preoccupanti delle TV LG: scansionano reti locali, effettuano la mappatura dei dispositivi nelle vicinanze (inclusi smartphone e smartwatch) e arrivano persino a registrare l’audio dal microfono a schermo spento e in assenza di una connessione attiva, per poi caricare i dati catturati una volta ristabilito l’accesso a internet.

Problemi di privacy per alcuni TV di LG

Per il test sono stati impiegati diversi modelli con pannello OLED, compresi quelli della gamma G5. Dall’analisi condotta è emerso che le informazioni raccolte sono inviate alla piattaforma di LG AD Solutions, il ramo dell’azienda dedicato alla pubblicità. Ancora, sfruttando alcune vulnerabilità di webOS, è stato possibile procedere all’esecuzione di codice da remoto, testimoniando la potenziale esposizione agli attacchi.

Al momento, LG non ha rilasciato alcun commento o comunicato in merito, lo riporteremo eventualmente in allegato a questo articolo. Il sito ufficiale di AD Solutions afferma che ci sono 49 milioni di Smart TV del marchio negli Stati Uniti e 216 milioni a livello globale. Non è dato sapere quanti siano quelli interessati dal problema.

Ancor prima che per la privacy, è un problema che riguarda la trasparenza. Chi acquista un televisore connesso a internet e con funzionalità legate all’advertising si aspetta che questo possa analizzare le proprie abitudini e i gusti personali per mostrare pubblicità personalizzate, ma in questo caso il monitoraggio va ben più a fondo. La ricerca ha permesso di scoprire che tra i dati catturati ci sono:

  • trascrizioni testuali delle conversazioni degli utenti non collegate all’uso della TV, anche contenenti informazioni sensibili;
  • clip audio registrate dal microfono;
  • registrazioni della webcam se connessa;
  • registrazioni effettuate anche quando la TV sembra spenta;
  • scansioni del network locale alla ricerca di altri dispositivi;
  • posizione geografica;
  • intensità e altri dettagli delle reti Wi-Fi nelle vicinanze.

Fonte: Gamers Nexus, YouTube

Pubblicato il 8 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
8 set 2026
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