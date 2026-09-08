TV LG, allarme privacy: registrano audio e scansionano i dispositivi

In un video lungo più di due ore, il canale Gamers Nexus su YouTube ha documentato nel dettaglio alcuni comportamenti quantomeno preoccupanti delle TV LG: scansionano reti locali, effettuano la mappatura dei dispositivi nelle vicinanze (inclusi smartphone e smartwatch) e arrivano persino a registrare l’audio dal microfono a schermo spento e in assenza di una connessione attiva, per poi caricare i dati catturati una volta ristabilito l’accesso a internet.

Problemi di privacy per alcuni TV di LG

Per il test sono stati impiegati diversi modelli con pannello OLED, compresi quelli della gamma G5. Dall’analisi condotta è emerso che le informazioni raccolte sono inviate alla piattaforma di LG AD Solutions, il ramo dell’azienda dedicato alla pubblicità. Ancora, sfruttando alcune vulnerabilità di webOS, è stato possibile procedere all’esecuzione di codice da remoto, testimoniando la potenziale esposizione agli attacchi.

Al momento, LG non ha rilasciato alcun commento o comunicato in merito, lo riporteremo eventualmente in allegato a questo articolo. Il sito ufficiale di AD Solutions afferma che ci sono 49 milioni di Smart TV del marchio negli Stati Uniti e 216 milioni a livello globale. Non è dato sapere quanti siano quelli interessati dal problema.

Ancor prima che per la privacy, è un problema che riguarda la trasparenza. Chi acquista un televisore connesso a internet e con funzionalità legate all’advertising si aspetta che questo possa analizzare le proprie abitudini e i gusti personali per mostrare pubblicità personalizzate, ma in questo caso il monitoraggio va ben più a fondo. La ricerca ha permesso di scoprire che tra i dati catturati ci sono: