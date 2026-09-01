Esperienza di gioco straordinaria con il monitor da gaming MSI da 24" a 89€

Per vivere i tuoi videogiochi al meglio devi sicuramente avere un monitor di ottima qualità e per non spendere troppi soldi approfitta di questa soluzione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il monitor da gaming MSI a soli 89 euro, invece che 109 euro.

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Monitor da gaming MSI da 24″ a un prezzaccio

Il monitor da Gaming MSI a questa cifra è davvero un ottimo affare. Si presenta come una diagonale da 24 pollici ed è dotato di risoluzione FHD 1920 x 1080 p. Inoltre possiede un pannello Rapid IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Per garantire un minore affaticamento visivo viene ridotta l’emissione di luce blu, consentendoti quindi di stare davanti al monitor per tutto il tempo che desideri.

Grazie a una frequenza di aggiornamento da 200 Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms, con FreeSync premium, è in grado di garantire immagini sempre fluide anche quando sono veloci. Perfetto dunque per i giochi adrenalinici. Ha una cornice sottile per una maggiore visione e potrai inclinarlo a -5° e a 20° in base alle tue esigenze. Possiede l’aggancio VESA per attaccarlo al muro o a una staffa, le porte HDMI e DP per collegarla al computer e console e un’uscita jack per le cuffie.

Davvero una fantastica opportunità perciò non rischiare di arrivare troppo tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming MSI a soli 89 euro, invece che 109 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.