Arrivano nuove Fire TV con Fire OS 16 basato su Android 16

Mentre da un lato Amazon ha scelto di puntare con decisione sulla nuova piattaforma Vega OS con kernel Linux per la gamma Fire TV Stick, suscitando parecchi malumori tra gli utenti, dall’altro ha confermato nei mesi scorsi di essere al lavoro su Fire OS 16, sistema operativo basato su Android 16 (derivato dall’Android Open Source Project). Oggi si apprende che quest’ultimo sarà integrato in alcuni nuovi dispositivi in arrivo sul mercato. Vediamo di quali si tratterà, partendo dalle informazioni emerse e formulando qualche ipotesi.

Nuove Fire TV con Fire OS 16 basato su Android

La notizia è trapelata su Reddit, ripresa poi per prima dalla redazione del sito AFTVnews. Fa riferimento alle email inviate in questi giorni agli sviluppatori delle applicazioni, per avvisarli del rischio che i loro software non siano compatibili con la prossima versione di Fire OS. Si apre così: Mentre ci avviciniamo al lancio dei nuovi dispositivi Fire TV con Fire OS 16… , invitandoli ad aggiornare il codice con le modifiche necessarie.

Non dovrebbe trascorrere molto prima di saperne di più. Solitamente, la presentazione ufficiale dei nuovi prodotti Fire TV avviene nel mese di settembre e la commercializzazione prende il via poco dopo. Dovrebbe trattarsi solo ed esclusivamente di televisori, per quanto riguarda i dongle HDMI la strada sembra ormai segnata e, come già scritto, è quella che porta a Vega OS, con tutto ciò che comporta in termini di sideloading delle app.

Forse in arrivo un nuovo modello di Fire TV Cube

Il discorso potrebbe però cambiare per un eventuale nuovo Fire TV Cube, il set-top box da mettere in salotto di fianco al televisore. L’ultimo modello è stato lanciato nell’autunno 2022, introducendo tra le altre cose il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e un processore octa core per prestazioni evolute. I tempi potrebbero effettivamente essere maturi per assistere al lancio del successore.