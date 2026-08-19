Monitor gaming curvo MSI da 27" con risposta di 0,5ms per essere dentro l'azione

Se stai cercando uno schermo da gaming che non costi un esagerazione e che garantisca un ottimo risultato approfitta di questa promozione interessantissima. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il monitor gaming curvo MSI da 27 pollici a soli 159,99 euro, invece che 279 euro.

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Monitor gaming curvo MSI da 27″ a un prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo del monitor gaming curvo MSI da 27 pollici in questo momento è ciò che fa la vera differenza e non è da farselo scappare. Offre un’esperienza di gioco straordinaria, grazie a una curvatura da 1500 e un refresh rate velocissimo che arriva a 180 Hz, garantendo quindi un tempo di risposta molto basso di appena 0,5 ms. Questo si traduce in pratica in immagini sempre nitide e dettagliate anche quando sono molto veloci.

Gode inoltre di un pannello Rapid VA da 2560 x 1440 p e supporta fino a 1,07 miliardi di colori sRGB al 105% per garantire dettagli coinvolgenti e più realistici. E con la tecnologia Less Blue light potrai stare tranquillamente davanti allo schermo per tutto il tempo che vuoi senza che gli occhi si affatichino. Ha un design con cornice super sottile su tre lati, la possibilità di inclinarlo sia in avanti che indietro e le porte HDMI (x2) e DP in modo da poter collegare PC e console di gioco.

Una grandissima promozione da non lasciarsi scappare assolutamente. Quindi prima che scada o non ci siano più unità disponibili vai su Amazon e acquista il tuo monitor gaming curvo MSI da 27 pollici a soli 159,99 euro, invece che 279 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.