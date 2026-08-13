La tua prossima Smart TV LG ti sta aspettando su eBay a prezzo regalo

LG è la scelta sicura quando si parla di Smart TV dall’ottima qualità di immagine e suono. Oggi il tuo prossimo acquisto ti sta aspettando su eBay a prezzo regalo. Approfitta subito delle ottime offerte che il negozio ufficiale LG sta proponendo su eBay. La consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero sono tra i vantaggi di questo shop online.

Iniziamo con la LG TV 43QNED8EA6B da 43 pollici e tecnologia QNED AI 4K in offerta a soli 350 euro!

Dynamic QNED Color: la nostra soluzione esclusiva rende i colori dei tuoi contenuti più intensi e naturali

Processore α7 Gen8 con AI: elabora i tuoi contenuti per esaltare immagini e suoni sullo schermo 4K

Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva

Local Dimming: gestisce la retroilluminazione dello schermo in modo da migliorare il contrasto dei dettagli

FILMMAKER Mode: goditi la vera esperienza cinema con colori realistici, come li ha pensati il regista

Gaming evoluto: goditi un’esperienza di gioco più fluida con il VRR fino a 60fps

Stesse dimensioni, tecnologia differente, con la LG TV NANO NU85 4K da 43 pollici e tecnologia 4K UHD AI in offerta a soli 404 euro!

La tecnologia NANO Detail Enhancer perfeziona texture e profondità per immagini 4K più realistiche

Il design Linear Flow presenta una finitura raffinata e solida realizzata per completare il tuo spazio

Il pluripremiato webOS offre un’AI Experience avanzata, basata su Google Gemini e Microsoft Copilot

L’AI Hub sblocca un’esperienza smart e personalizzata, protetta da LG Shield

Accedi a un’ampia selezione di contenuti live e on demand disponibili facilmente attraverso LG Channels

Terminiamo con una 55 pollici di tutto rispetto. La LG TV OLED55C5ELB OLED evo AI C5 è in offerta a soli 854 euro!

Processore α9 Gen8: le immagini diventano più realistiche e i suoni più immersivi grazie all’Intelligenza Artificiale

Nero perfetto: i pixel autoilluminanti regalano neri profondi per un contrasto straordinario e immagini più dettagliate e profonde

Colori Perfetti: certificato 100% Fedeltà Cromatica per colori realistici e autentici e 100% Volume Colore per sfumature più ricche e intense

Tecnologia Brightness Booster: goditi immagini luminose grazie alla nuova struttura di emissione della luce

Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva

Il cinema a casa tua: col Dolby Atmos e Dolby Vision i tuoi film e serie TV diventano ancora più coinvolgenti