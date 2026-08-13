 La tua prossima Smart TV LG ti sta aspettando su eBay a prezzo regalo
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La tua prossima Smart TV LG ti sta aspettando su eBay a prezzo regalo

La tua prossima Smart TV LG di alta qualità, per vivere l'esperienza cinematografica a casa, ti sta aspettando su eBay a prezzo regalo.
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La tua prossima Smart TV LG di alta qualità, per vivere l'esperienza cinematografica a casa, ti sta aspettando su eBay a prezzo regalo.
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LG è la scelta sicura quando si parla di Smart TV dall’ottima qualità di immagine e suono. Oggi il tuo prossimo acquisto ti sta aspettando su eBay a prezzo regalo. Approfitta subito delle ottime offerte che il negozio ufficiale LG sta proponendo su eBay. La consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero sono tra i vantaggi di questo shop online.

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Iniziamo con la LG TV 43QNED8EA6B da 43 pollici e tecnologia QNED AI 4K in offerta a soli 350 euro!

LG TV 43QNED8EA6B 43 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025

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  • Dynamic QNED Color: la nostra soluzione esclusiva rende i colori dei tuoi contenuti più intensi e naturali
  • Processore α7 Gen8 con AI: elabora i tuoi contenuti per esaltare immagini e suoni sullo schermo 4K
  • Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
  • Local Dimming: gestisce la retroilluminazione dello schermo in modo da migliorare il contrasto dei dettagli
  • FILMMAKER Mode: goditi la vera esperienza cinema con colori realistici, come li ha pensati il regista
  • Gaming evoluto: goditi un’esperienza di gioco più fluida con il VRR fino a 60fps

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Stesse dimensioni, tecnologia differente, con la LG TV NANO NU85 4K da 43 pollici e tecnologia 4K UHD AI in offerta a soli 404 euro!

TV 43 pollici LG NANO 4K UHD AI NU85 4K Smart TV 2026

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  • La tecnologia NANO Detail Enhancer perfeziona texture e profondità per immagini 4K più realistiche
  • Il design Linear Flow presenta una finitura raffinata e solida realizzata per completare il tuo spazio
  • Il pluripremiato webOS offre un’AI Experience avanzata, basata su Google Gemini e Microsoft Copilot
  • L’AI Hub sblocca un’esperienza smart e personalizzata, protetta da LG Shield
  • Accedi a un’ampia selezione di contenuti live e on demand disponibili facilmente attraverso LG Channels

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Terminiamo con una 55 pollici di tutto rispetto. La LG TV OLED55C5ELB OLED evo AI C5 è in offerta a soli 854 euro!

LG TV OLED55C5ELB 55 pollici OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025

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  • Processore α9 Gen8: le immagini diventano più realistiche e i suoni più immersivi grazie all’Intelligenza Artificiale
  • Nero perfetto: i pixel autoilluminanti regalano neri profondi per un contrasto straordinario e immagini più dettagliate e profonde
  • Colori Perfetti: certificato 100% Fedeltà Cromatica per colori realistici e autentici e 100% Volume Colore per sfumature più ricche e intense
  • Tecnologia Brightness Booster: goditi immagini luminose grazie alla nuova struttura di emissione della luce
  • Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
  • Il cinema a casa tua: col Dolby Atmos e Dolby Vision i tuoi film e serie TV diventano ancora più coinvolgenti

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Pubblicato il 13 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 ago 2026
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