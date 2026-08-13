Per Ferragosto regalati un Kindle su Amazon

Accedi a milioni di libri da un unico dispositivo grazie al tuo prossimo Kindle, il regalo perfetto per Ferragosto che ti aiuterà a leggere di più. Sono disponibili su Amazon a prezzi davvero speciali. Inoltre, in alcuni casi, puoi anche accedere al tasso zero di Amazon in un click. Per tutti la consegna gratuita è inclusa grazie all’iscrizione Prime.

Partiamo dal Kindle Scribe (64 GB), oggi in offerta a soli 329,99 euro che offre uno schermo ridisegnato con bordi uniformi. Grazie alla sua tecnologia con penna premium inclusa, puoi scrivere nei libri e nei documenti. Puoi pagarlo anche in 5 rate a tasso zero con Amazon.

Ovviamente non può mancare l’ultimo modello del Kindle (16 GB), acquistabile a soli 109 euro. Parliamo dell’e-book reader di Amazon più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile. Anche in questo caso puoi decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero con Amazon.

Se leggi fumetti e riviste allora l’ultimo modello del Kindle Colorsoft (16 GB) a soli 269,99 euro è la scelta perfetta per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile sarà il tuo fidato compagno di lettura per molto tempo. Potrai decidere di pagarlo subito o in 5 comode mensilità a tasso zero con Amazon.

Ordinando adesso potresti riceverlo in consegna oggi stesso senza costi aggiuntivi tra le 18:00 e le 22:00.