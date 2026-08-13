 Per Ferragosto regalati un Kindle su Amazon
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Per Ferragosto regalati un Kindle su Amazon

Vuoi leggere di più? Per Ferragosto regalati un Kindle, il dispositivo perfetto da portare sempre con te con accesso a milioni di libri.
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Vuoi leggere di più? Per Ferragosto regalati un Kindle, il dispositivo perfetto da portare sempre con te con accesso a milioni di libri.
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Accedi a milioni di libri da un unico dispositivo grazie al tuo prossimo Kindle, il regalo perfetto per Ferragosto che ti aiuterà a leggere di più. Sono disponibili su Amazon a prezzi davvero speciali. Inoltre, in alcuni casi, puoi anche accedere al tasso zero di Amazon in un click. Per tutti la consegna gratuita è inclusa grazie all’iscrizione Prime.

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Partiamo dal Kindle Scribe (64 GB), oggi in offerta a soli 329,99 euro che offre uno schermo ridisegnato con bordi uniformi. Grazie alla sua tecnologia con penna premium inclusa, puoi scrivere nei libri e nei documenti. Puoi pagarlo anche in 5 rate a tasso zero con Amazon.

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Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno

Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno

329,99479,99€-31%
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Ovviamente non può mancare l’ultimo modello del Kindle (16 GB), acquistabile a soli 109 euro. Parliamo dell’e-book reader di Amazon più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile. Anche in questo caso puoi decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero con Amazon.

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Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile - 16 GB - Con pubblicità - Nero

Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Con pubblicità – Nero

109,00
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Se leggi fumetti e riviste allora l’ultimo modello del Kindle Colorsoft (16 GB) a soli 269,99 euro è la scelta perfetta per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile sarà il tuo fidato compagno di lettura per molto tempo. Potrai decidere di pagarlo subito o in 5 comode mensilità a tasso zero con Amazon.

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Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile - 16 GB

Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB

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Ordinando adesso potresti riceverlo in consegna oggi stesso senza costi aggiuntivi tra le 18:00 e le 22:00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
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13 ago 2026
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