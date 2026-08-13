OPPO Reno16 F 5G da 256GB: la fascia medio-alta con costo abbordabile

Riuscire a trovare uno smartphone di fascia medio-alta senza dover spendere un mucchio di soldi non è un’impresa semplice ed ecco perché oggi ti segnaliamo questa ottima promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiudicarti l’OPPO Reno16 F 5G da 256 GB a 599 euro, invece che 699,99 euro.

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OPPO Reno16 F 5G da 256GB è la migliore offerta della categoria

A questa cifra sicuramente l’OPPO Reno16 F 5G è da apprendere al volo. È uno smartphone maneggevole ma robusto, grazie a un peso di soli 194 grammi circa e uno spessore di 8,44 mm. E ha la certificazione di grado IP68 per essere resistente all’acqua e alla polvere. In più c’è un generoso display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate massimo a 120 Hz luminosità di 1400 nit.

Andando a sbirciare le prestazione, sotto la scocca troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 7300-Energy con CPU a 8 Core, 8 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. Gode di un ottimo scomparto fotografico con grandangolare e teleobiettivo da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 50 MP. La batteria ha una capacità da 6500 mAh compatibile con la ricarica veloce fino a 45 W.

Si tratta davvero di un grandissimo smartphone e per il prezzo con cui vuoi averlo oggi è un’opportunità imperdibile. Dunque prima che la promozione di Amazon scada approfittane e acquista il tuo OPPO Reno16 F 5G da 256 GB a 599 euro, invece che 699,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.