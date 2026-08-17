 Monitor gaming Xiaomi da 27" FHD con pannello IPS e refresh rate da 144Hz
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Monitor gaming Xiaomi da 27" FHD con pannello IPS e refresh rate da 144Hz

Il monitor gaming Xiaomi da 27 pollici con risoluzione FHD, pannello IPS e refresh rate da 144 Hz è in offerta su Amazon a soli 89 euro.
Monitor gaming Xiaomi da 27
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Il monitor gaming Xiaomi da 27 pollici con risoluzione FHD, pannello IPS e refresh rate da 144 Hz è in offerta su Amazon a soli 89 euro.
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Monitor gaming Xiaomi da 27 pollici: la soluzione ideale

A questa cifra il monitor da gaming Xiaomi è sicuramente una delle migliori promozioni della categoria. Ha un bellissimo pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione con diagonale da 27 pollici e cornice ultrasottile su tre lati. Ha una copertura cromatica sRBG al 99% e una bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista anche dopo ore e ore che stai davanti allo schermo.

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Offre una frequenza di aggiornamento velocissimo che arriva fino a 144 Hz garantendo quindi fluidità anche nei movimenti rapidi e zero sfocature. Inoltre la luminosità da 300 nit aiuta ad avere un’ottima visibilità in diverse condizioni di luce. È adatto sia per lavoro che per film e giochi. Ha un supporto regolabile per l’inclinazione, la possibilità di montare un braccio con l’attacco VESA e porte HDMI e DisplayPort per offrire una maggiore versatilità.

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Pubblicato il 17 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
17 ago 2026
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