Monitor gaming Xiaomi da 27" FHD con pannello IPS e refresh rate da 144Hz

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa uno schermo eccezionale a un prezzo davvero molto vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e potrai aggiungere al tuo carrello il monitor da gaming Xiaomi da 27 pollici a soli 89 euro, invece che 129 euro.

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Monitor gaming Xiaomi da 27 pollici: la soluzione ideale

A questa cifra il monitor da gaming Xiaomi è sicuramente una delle migliori promozioni della categoria. Ha un bellissimo pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione con diagonale da 27 pollici e cornice ultrasottile su tre lati. Ha una copertura cromatica sRBG al 99% e una bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista anche dopo ore e ore che stai davanti allo schermo.

Offre una frequenza di aggiornamento velocissimo che arriva fino a 144 Hz garantendo quindi fluidità anche nei movimenti rapidi e zero sfocature. Inoltre la luminosità da 300 nit aiuta ad avere un’ottima visibilità in diverse condizioni di luce. È adatto sia per lavoro che per film e giochi. Ha un supporto regolabile per l’inclinazione, la possibilità di montare un braccio con l’attacco VESA e porte HDMI e DisplayPort per offrire una maggiore versatilità.

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