Nuovo Fire TV Cube e Alexa Voice Remote Pro

Durante l’evento di ieri sera, Amazon ha annunciato due nuovi prodotti Fire TV, ovvero la Fire TV Omni QLED e il Fire TV Cube di terza generazione. L’azienda di Seattle ha inoltre svelato il nuovo telecomando Alexa Voice Remote Pro e integrato le funzionalità Fire TV in Echo Show 15.

Fire TV Cube (3a generazione)

Amazon ha venduto oltre 150 milioni di dispositivi Fire TV nel mondo. Il nuovo arrivato è il più avanzato della serie. Il Fire TV Cube di terza generazione offre un incremento prestazionale del 20% rispetto alla precedente generazione ed è due volte più potente del Fire TV Stick Max. L’azienda di Seattle ha integrato un processore octa core con frequenza di 2 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di storage. È stato inoltre aggiunto il supporto per lo standard Wi-Fi 6E.

Il dispositivo supporta anche Bluetooth 5.2, 4K Ultra HD, HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos. È presenta anche una porta Ethernet. Oltre all’uscita HDMI, la nuova versione ha un ingresso HDMI che permette di collegare un decoder satellitare (ad esempio quello di Sky in Italia) e una porta USB Type-A per collegare webcam compatibili. Grazie alla funzionalità Super Resolution Upscaling è possibile convertire in contenuti HD in 4K.

Ovviamente gli utenti possono eseguire tutte le operazioni tramite i comandi di Alexa, sfruttando microfono e altoparlanti integrati. I lati del nuovo Fire TV Cube sono rivestiti da un tessuto. La barra di stato a LED di Alexa e i pulsanti rimangono nella parte superiore. Il Fire TV Cube di terza generazione sarà disponibile dal 27 ottobre. Può essere già ordinato su Amazon al prezzo di 159,99 euro. Il modello precedente è in offerta a 74,99 euro.

Alexa Voice Remote Pro

Il Fire TV Cube viene venduto con il tradizionale telecomando vocale. Gli utenti possono eventualmente acquistare il nuovo Alexa Voice Remote Pro con pulsanti retroilluminati. Sono presenti due pulsanti personalizzabili che possono essere assegnati a canali, app o comandi Alexa. Un altro pulsante permette invece di associare auricolari e cuffie Bluetooth.

La funzionalità Remote Finder consente di trovare il telecomando con un semplice comando vocale. Pronunciando “Alexa, trova il telecomando“, Alexa Voice Remote Pro emette un suono dall’altoparlante integrato. In alternativa è possibile usare il pulsante dedicato nell’app Fire TV.

Il telecomando è compatibile con Fire TV Cube (2a e 3a generazione), Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick (2a e 3a generazione) e Fire TV Stick Lite. Sarà in vendita dal 16 novembre al prezzo di 39,99 euro.

Echo Show 15 con Fire TV

Amazon ha dichiarato che oltre il 70% degli utenti sfrutta Echo Show 15 per vedere video. Per questo motivo è stata aggiunta l’esperienza software di Fire TV. In pratica diventa una TV che permette di accedere a tutti i contenuti in streaming. È possibile anche utilizzare il nuovo Alexa Voice Remote Pro.