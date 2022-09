Fire TV Omni QLED Series, la prima tv made in Amazon

Non solo reti mesh, non solo assistenti vocali in salsa Alexa: ora Amazon ha annunciato anche una propria smart tv, mettendo insieme non solo un prodotto di livello dal punto di vista hardware, ma anche un prodotto in grado di esprimere una visione specifica del concetto di “televisione”.

Insieme, infatti, Amazon ha messo un sontuoso pannello QLED, l’intelligenza del proprio assistente, gli aspetti smart dei dongle Fire ed il profilo artistico delle Frame di casa Samsung.

Fire TV Omni QLED Series

La Fire TV Omni QLED Series di Amazon è al contempo cornice per le foto di famiglia, finestra per il proprio intrattenimento, tavolozza per portare arte sulle proprie pareti, agenda sincronizzata con Alexa. Un televisore, insomma, ma in realtà molto di più.

65 pollici con un prezzo di partenza da 799,99 dollari, 75 pollici con prezzo di partenza da 1099,99 euro: disponibile da oggi, ma al momento soltanto nel mercato USA ed in Canada. Prezzi di questo tipo suggeriscono un esordio potenzialmente dirompente, che potrebbe fare dell’integrazione dei servizi Amazon il vero valore aggiunto di questo device.

Cornice sottilissima, supporto HDR10+ ed una piccola appendice nella parte inferiore: quest’ultima contiene i sensori di presenza e di luminosità ambientale utili ad arricchire di qualità e funzionalità ulteriori l’esperienza complessiva.