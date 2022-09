Kindle Scribe, l'eBook reader su cui puoi scrivere

Si chiama Kindle Scribe ed è il primo dispositivo annunciato da Amazon durante l’evento di oggi dedicato ai nuovi prodotti. Di cosa si tratta? Di fatto, è un qualcosa a metà strada tra un eBook reader e un tablet, su cui è possibile scrivere con la penna in dotazione (proposta nelle varianti Basic o Premium).

Evento Amazon: ecco Kindle Scribe

Integra un ampio display Paperwhite da 10,2 pollici (300 ppi) con sistema di illuminazione. Nulla è stato lasciato al caso in termini di design, con uno spessore ridotto a soli 5,8 mm. Al suo interno trovano posto 16, 32 o 64 GB di memoria interna. La ricarica della batteria avviene tramite porta USB-C, ma considerata la tipologia del pannello, l’autonomia non sarà un problema: durerà mesi.

Il lancio sul mercato è previsto entro la fine dell’anno, a partire dal prezzo di 369,99 euro con pennino incluso. I preordini inizieranno oggi stesso.

Questo il commento di Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International, che pone l’accento su alcune delle funzionalità più importanti di Kindle Scribe.

Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato, l’unico in grado di offrire un’esperienza di lettura e scrittura che ricrea quella sulla carta. Nel progettarlo, ci siamo ispirati ai clienti Kindle che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri. È ideale anche per rivedere e compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium, settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di un bellissimo display di grandi dimensioni.

Abbiamo citato in apertura le opzioni Basic e Premium per la penna. Cosa cambia? La seconda integra sulla parte posteriore una sorta di gomma, per eliminare quanto scritto o disegnato, oltre a un pulsante personalizzabile.

A livello software, Send-to-Kindle permette di importare documenti da computer o smartphone e di scrivere direttamente su file PDF. Entro i primi mesi del 2023 sarà inoltre possibile inviare documenti a Kindle Scribe direttamente da Microsoft Word.

Tra gli altri nuovi dispositivi annunciati oggi figurano i modelli Echo inediti, la seconda generazione di Echo Auto, Halo Rise per il monitoraggio del sonno e Fire TV Omni QLED Series.