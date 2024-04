Mini PC con Intel, 16GB RAM e SSD 512GB a 209,99€ in DOPPIO SCONTO

Il Mini PC che ti segnalo oggi in offerta è perfetto per lavoro, studio e intrattenimento: dal design compatto, occuperà poco spazio sulla tua scrivania favorendo un ambiente minimal e poco ingombrante. Il prezzo, applicando il coupon sconto che trovi in pagina, è di soli 209,99 euro invece di 299,91. Una straordinaria opportunità dunque da non perdere.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è dotato di un processore Intel Alder Lake-N97 di 12a generazione, affiancato da 16 GB di memoria DDR4 da 3200 MHz e uno storage SSD M.2 NVMe da 512 GB per assicurarti un accesso rapido ai file e un’ampia capacità di archiviazione. Inoltre, hai la possibilità di espandere lo spazio a tua disposizione con un SSD/HDD da 2,5″.

La connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2 assicura una trasmissione dati veloce e stabile, mentre con la scheda grafica Intel UHD può supportare la riproduzione video 4K UHD e gestire fino a tre display contemporaneamente tramite le sue due porte HDMI 2.0 e la porta VGA. Il design compatto e il supporto VESA consentono di installare il mini PC sul retro del monitor, risparmiando spazio sulla scrivania. Inoltre, il nuovo design migliora la dissipazione del calore, garantendo un funzionamento stabile e continuo.

Con sistema operativo preinstallato avrai subito un Mini PC desktop professionale perfetto per una vasta gamma di utilizzi: applica il coupon sconto in pagina e pagalo soltanto 209,99 euro.