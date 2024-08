Mini PC con 16GB di RAM e SSD da 512GB a 139,99€ col DOPPIO SCONTO Amazon

Un Mini PC ideale per essere utilizzato per diverse esigenze, sia in casa che in ufficio, è protagonista oggi di una doppia offerta molto interessante su Amazon. Oltre allo sconto già disponibile, infatti, puoi spuntare un coupon sconto direttamente in pagina che ti permetterà di pagarlo soltanto 139,99 euro invece di 189,99.

La scheda tecnica del Mini PC AskHand

Il Mini PC è equipaggiato con un processore Intel Alder Lake N100, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione SSD, che possono essere espansi fino a 1 TB. Perfetto quindi per chi lavora da casa, per l’istruzione online, o per le piccole imprese che necessitano di un dispositivo affidabile e potente per gestire più applicazioni contemporaneamente.

Nonostante le dimensioni compatte del case, il computer non delude neanche dal punto di vista della connettività: dispone infatti di due porte USB-C che supportano sia l’alimentazione tramite PD che l’uscita video, oltre a porte RJ45, HDMI e e quattro porte USB tradizionali. Per la connettività senza filo ecco WiFi 5.0 e bluetooth 5.2 integrati.

Il Mini PC supporta poi l’uscita su tre schermi in alta definizione, grazie alle porte HDMI e USB-C, una soluzione ideale per il lavoro garantita dalla scheda grafica Intel UHD, capace di gestire il tutto senza problemi.

Dal design leggero e compatto, puoi trasportarlo e posizionarlo ovunque tu abbia bisogno. Occupa poco spazio sulla scrivania e contribuisce a creare un ambiente di lavoro elegante, minimal e ordinato.

Approfitta subito di questa occasione lampo: spunta il coupon sconto in pagina e paga questo fantastico Mini PC soltanto 139,99 euro.