L'affare su Mac mini con Apple M2: mini solo nel prezzo (-150€)

Amazon propone oggi con uno sconto di 150 euro sul listino ufficiale la versione con chip Apple M2 del Mac mini. È la soluzione perfetta per chi vuol mettere sulla scrivania un computer desktop completo, ma in formato Mini PC, preferendo i modelli del gruppo di Cupertino a quelli del mondo PC. Il sistema operativo preinstallato è macOS Sonoma con supporto garantito alla ricezione degli aggiornamenti rilasciati in futuro.

150 euro di sconto su Mac mini con Apple M2

Per quanto riguarda il comparto hardware, tra le specifiche tecniche emerge la componente progettata dalla mela morsicata con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. La potenza di calcolo non sarà mai un problema. I punti di forza non finiscono qui: ci sono anche Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività senza fili, lo slot Gigabit Ethernet, due porte Thunderbolt 4, USB 3.1 Gen 2 Tupe-A, l’uscita video HDMI e il jack audio. Tutto questo in dimensioni pari a 35,8x197x197 millimetri e con un peso di 1,18 chilogrammi. Rimandiamo alla descrizione completa per saperne di più.

È venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni per chi effettua l’ordine in questo momento, approfittando dello sconto di 150 euro sul listino applicato in automatico (non servono coupon).

Al prezzo finale di 579 euro, invece di 729 euro, il Mac mini con Apple M2 nella versione da 256 GB è un ottimo affare per chi vuole mettere sulla scrivania il Mini PC della mela morsicata. È il prodotto più venduto della categoria sull’e-commerce, promosso da centinaia di recensioni positive con un voto medio di 4,7/5 stelle.