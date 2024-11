Solo 89€ per questo Mini PC con CPU Intel e sistema Windows

Piccolo nelle dimensioni ed elegante nello stile, il Mini PC di UXX oggi è proposto da Amazon al prezzo di soli 89,99 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando la possibilità di utilizzarlo per la produttività di base, per lo studio, per la navigazione online e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero (streaming e così via). L’ingombro è ridotto al limino: 11,7×11,7×2,3 centimetri, il peso si attesta a 499 grammi.

UXX, il Mini PC: le caratteristiche e le specifiche

Nel suo design compatto e minimalista, ottimizzato per favorire la dissipazione del calore in modo silenzioso, racchiude il processore Intel Celeron N3350 con chip grafico Intel UHD 500, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Tra le altre specifiche tecniche segnaliamo la presenza della connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth ed Ethernet, tre porte USB 3.0 Type-A, lettore microSD e jack audio, uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K. Visita la pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli. Il sistema operativo è Windows.

La disponibilità è immediata: ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita (salvo esaurimento scorte). Come si può vedere nell’immagine qui sotto, la confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente con le istruzioni di base, un cavo HDMI per il collegamento al monitor, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e un mouse wireless in omaggio.

Al prezzo di soli 89,99 euro, il Mini PC del marchio UXX è imperdibile. Mettilo sulla tua scrivania, scegliendo quella che preferisci tra le due colorazioni disponibili: Argento oppure Marrone. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi lo ha già messo alla prova è superiore a 4 stelle su 5.