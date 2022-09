Echo Auto si rinnova: il nuovo modello da Amazon

Sulla base del successo raccolto dal primo modello lanciato negli anni scorsi, Amazon ha deciso di rinnovare Echo Auto. L’evoluzione del dispositivo è stata annunciata oggi in via ufficiale durante l’evento dedicato ai nuovi prodotti del gruppo. Come in passato, l’obiettivo è offrire un modo economico e semplice per portare l’intelligenza artificiale di Alexa sui veicoli.

Il nuovo Echo Auto è ufficiale: Alexa al volante

Caratterizzato da un restyling del design, come si può osservare dalle immagini qui allegate, integra cinque microfoni così da poter interpretare in modo impeccabile i comandi vocali impartiti, anche se all’interno dell’abitacolo c’è parecchio rumore dovuto a musica, aria condizionata o disturbi provenienti dall’esterno.

Dalle dimensioni estremamente compatte, porta con sé un nuovo sistema di montaggio così da adattarsi al meglio a tutte le tipologie di cruscotti.

Al debutto sul mercato, la seconda generazione di Echo Auto è proposta al prezzo di 54,99 dollari. La fase di preordine prende il via oggi stesso, con le prime spedizioni garantite per il mese di ottobre.

Tra le funzionalità offerte, la possibilità di controllare la riproduzione della musica, di inoltrare una chiamata e persino di chiamare l’assistenza stradale. Il tutto avviene con la propria voce, evitando così distrazioni potenzialmente pericolose al conducente, permettendogli di tenere le mani ben incollate sul volante e gli occhi fissi sulla carreggiata.

Anche in questo caso, Amazon garantisce il pieno rispetto della privacy. L’utente ha modo di disattivare i microfoni quando lo desidera. Inoltre, può consultare la cronologia dei comandi impartiti, eventualmente eliminandoli senza alcuna conseguenza sulla qualità dell’esperienza offerta.

Tra gli altri nuovi dispositivi annunciati oggi citiamo l’eBook reader Kindle Scribe su cui è possibile scrivere, modelli Echo inediti, Halo Rise per il monitoraggio del sonno e Fire TV Omni QLED Series.