Mac mini M2 Pro: piccolo e potente a prezzo shock su eBay

Sei alla ricerca di un computer fisso compatto, che ottimizzi lo spazio sulla tua scrivania, facile anche da trasportare, ma in grado di assicurarti una potenza senza precedenti? Allora non perdere questa offerta disponibile su eBay con quantità limitata. Acquista il Mac mini M2 Pro a soli 799 euro, invece di 1039 euro.

Si tratta di una macchina super potente ed estremamente compatta, che occupa pochissimo spazio sulla tua scrivania. Al suo interno monta il potentissimo Chip M2 Pro, eccellente per prestazioni e fluidità. Potrai godere di processi rapidi e immediati, perfetti quando si tratta di grafica, video e intrattenimento spinto.

Per il pagamento non ti preoccupare. Con eBay puoi approfittare di 3 pagamenti a tasso zero da soli 266,33 a volta. Selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento ottieni le tre rate senza interessi. La prima al momento dell’acquisto e le altre nei due mesi successivi. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Mac mini M2 Pro: tutto quello che cerchi senza occupare spazio

Il Mac mini M2 Pro è la soluzione perfetta per avere tutto quello che cerchi senza occupare spazio. Ordinalo ora a soli 799 euro su eBay! Si tratta di un’offerta imperdibile che sta andando a ruba. Quindi ti consigliamo di concludere l’ordine velocemente per evitare di rimanere a bocca asciutta.

Oltre all’ottimo processore Apple questo mini PC offre 16GG di RAM in grado di assicurare un multitasking estremamente fluido e reattivo. Inoltre, il sistema di archiviazione offre 512GB di SSD. L’avvio è rapido e lo storage capiente per installare e archiviare app, software, giochi e contenuti multimediali senza limiti.

La scocca in alluminio è compatta e leggera oltre che resistente. Inoltre, include tantissime porte per una connettività infinita. Aggiungilo al carrello ora a soli 799 euro, invece di 1039 euro. È un’offerta firmata eBay.