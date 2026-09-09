 Smart TV Samsung QLED 4K da 55" a un prezzo sconvolgente su eBay
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Smart TV Samsung QLED 4K da 55" a un prezzo sconvolgente su eBay

Approfitta di questa promozione che trovi su eBay per portarti a casa la Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici a circa 414€.
Smart TV Samsung QLED 4K da 55
Tecnologia Tv Monitor
Approfitta di questa promozione che trovi su eBay per portarti a casa la Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici a circa 414€.
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È da un po’ che cerchi una Smart TV bella grande da mettere nel tuo salotto per goderti le partite, i film e le serie TV, ma non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta per le tue tasche? Allora vai subito su eBay e potrai acquistare la Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici a soli 414,19 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Potrai così risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai portarti a casa una Smart TV eccezionale per avere lo stesso effetto del cinema. Inoltre puoi decidere di pagarla in tre comode rate da 143,33 euro al mese a interessi zero con Klarna. Ci sono poche unità disponibili per cui devi fare in fretta.

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Smart TV Samsung QLED 4K da 55″: un affare imperdibile

Siamo certamente di fronte a un ottimo affare da non perdere. La Smart TV Samsung QLED 4K a una diagonale da 55 pollici con cornici estremamente sottili che ti permettono di avere una maggiore visione e garantiscono un design moderno. Il display ha un pannello QLED 4K UHD da 16:9 con refresh rate da 50 Hz e tecnologia Motion Xcelerator.

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Offre un sistema audio con due altoparlanti da 20 W ed è dotata di Adaptive Sound e Q-Symphony per offrire un suono fedele all’originale, potente e nitido. Puoi connetterla alla tua rete internet con la connessione WiFi, con il cavo Ethernet e puoi avvalerti della tecnologia Bluetooth 5.3. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Smart TV Televisore Samsung QLED 55

Smart TV Televisore Samsung QLED 55″ 4K Ultra HD Quantom Dot HDR WiFi

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Queste sono soltanto alcune delle tante caratteristiche che la rendono uno dei migliori acquisti nella categoria. Dunque non fartela scappare. Vai all’istante su eBay e fai tua la Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici a soli 414,19 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverla comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza avere ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
9 set 2026
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