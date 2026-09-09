Smart TV Samsung QLED 4K da 55" a un prezzo sconvolgente su eBay

È da un po’ che cerchi una Smart TV bella grande da mettere nel tuo salotto per goderti le partite, i film e le serie TV, ma non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta per le tue tasche? Allora vai subito su eBay e potrai acquistare la Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici a soli 414,19 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Potrai così risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai portarti a casa una Smart TV eccezionale per avere lo stesso effetto del cinema. Inoltre puoi decidere di pagarla in tre comode rate da 143,33 euro al mese a interessi zero con Klarna. Ci sono poche unità disponibili per cui devi fare in fretta.

Smart TV Samsung QLED 4K da 55″: un affare imperdibile

Siamo certamente di fronte a un ottimo affare da non perdere. La Smart TV Samsung QLED 4K a una diagonale da 55 pollici con cornici estremamente sottili che ti permettono di avere una maggiore visione e garantiscono un design moderno. Il display ha un pannello QLED 4K UHD da 16:9 con refresh rate da 50 Hz e tecnologia Motion Xcelerator.

Offre un sistema audio con due altoparlanti da 20 W ed è dotata di Adaptive Sound e Q-Symphony per offrire un suono fedele all’originale, potente e nitido. Puoi connetterla alla tua rete internet con la connessione WiFi, con il cavo Ethernet e puoi avvalerti della tecnologia Bluetooth 5.3. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Queste sono soltanto alcune delle tante caratteristiche che la rendono uno dei migliori acquisti nella categoria. Dunque non fartela scappare. Vai all’istante su eBay e fai tua la Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici a soli 414,19 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverla comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza avere ulteriori costi.