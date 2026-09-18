Monitor da gaming Philips Evnia da 27" con risposta di 1ms a soli 129€

Per goderti i giochi al meglio devi avere un monitor di qualità e l’offerta di oggi ti permette di ottenerlo a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor da gamingPhilips Evnia da 27 pollici a soli 129 euro, invece che 159 euro.

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Monitor da gaming Philips Evnia: un best buy assoluto

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo il monitor da gaming Philips Evnia è una delle migliori occasioni del momento nella categoria. Grazie al suo pannello Fast IPS riuscirai ad avere un angolo di visione molto ampio e una risposta velocissima di appena 1 ms per immagini sempre fluide e dettagliate anche quando sono molto veloci.

Gode di una diagonale da 27 pollici con cornice molto sottile su tre lati e una risoluzione 1920 x 180 p FHD con refresh rate che arriva fino a 260 Hz in overclock. Grazie alle tecnologie NVIDIA G-Sync e Adaptive Sync le immagini sono più fluide e viene eliminato completamente il tearing per evitare fastidiosi scatti e rendere le immagini più reattive. I colori sono vividi e realistici per garantire sempre il massimo del coinvolgimento. È dotato del supporto VESA per agganciarlo a una staffa o alla parete e potrai avvalerti di una porta HDMI 2.0 e di una DisplayPort 1.4.

Questa è una promozione più unica che rara e per non fartela sfuggire devi essere rapidissimo. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming Philips Evnia da 27 pollici a soli 129 euro, invece che 159 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.