 Monitor da gaming Philips Evnia da 27" con risposta di 1ms a soli 129€
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Monitor da gaming Philips Evnia da 27" con risposta di 1ms a soli 129€

Appena 129€ su amazon e puoi avere il fantastico monitor da gaming Philips Evnia da 27" con risposta di 1 ms e refresh rate da 260 Hz.
Monitor da gaming Philips Evnia da 27
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Appena 129€ su amazon e puoi avere il fantastico monitor da gaming Philips Evnia da 27" con risposta di 1 ms e refresh rate da 260 Hz.
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Monitor da gaming Philips Evnia: un best buy assoluto

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo il monitor da gaming Philips Evnia è una delle migliori occasioni del momento nella categoria. Grazie al suo pannello Fast IPS riuscirai ad avere un angolo di visione molto ampio e una risposta velocissima di appena 1 ms per immagini sempre fluide e dettagliate anche quando sono molto veloci.

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Gode di una diagonale da 27 pollici con cornice molto sottile su tre lati e una risoluzione 1920 x 180 p FHD con refresh rate che arriva fino a 260 Hz in overclock. Grazie alle tecnologie NVIDIA G-Sync e Adaptive Sync le immagini sono più fluide e viene eliminato completamente il tearing per evitare fastidiosi scatti e rendere le immagini più reattive. I colori sono vividi e realistici per garantire sempre il massimo del coinvolgimento. È dotato del supporto VESA per agganciarlo a una staffa o alla parete e potrai avvalerti di una porta HDMI 2.0 e di una DisplayPort 1.4.

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Questa è una promozione più unica che rara e per non fartela sfuggire devi essere rapidissimo. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming Philips Evnia da 27 pollici a soli 129 euro, invece che 159 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 18 set 2026

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Michea Elia
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18 set 2026
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