OPPO Find X10 Pro Max, il primo con tre sensori da 200 MP

HONOR ha dimostrato che in ambito mobile c’è ancora spazio per la sperimentazione e per l’innovazione con il suo Robot Phone, puntando su una novità assoluta legata alle capacità di imaging. OPPO sembra ora voler in qualche modo percorrere la stessa strada, pur senza rinunciare a un form factor più tradizionale, senza gimbal e braccia meccaniche animate dall’AI: Find X10 Pro Max è il primo smartphone ad arrivare sul mercato con tre sensori da 200 megapixel.

OPPO Find X10 Pro Max con lo zampino di Hasselblad

Appena annunciato in Cina, ha un comparto fotografico realizzato in collaborazione con la svedese Hasselblad, partner del marchio ormai da lungo tempo. Il sensore principale ha in dotazione la tecnologia DeepPix e un’ottica con apertura fino a f/1.5 (f/2.2 e f/2.1 gli altri due). Tutti possono registrare video in formato 4K/120 o 8K/30.

Sul retro c’è anche un secondo camera bump, chiamato LUMO Original Color Capsule e che include non solo il flash, ma anche il sensore di colore multispettrale Danxia di seconda generazione. Non manca la possibilità di abbinare accessori come un modulo zoom.

Tra le altre specifiche tecniche in dotazione a OPPO Find X10 Pro Max ci sono un display da 6,78 pollici con refresh rate da 144 Hz, il chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro realizzato con processo produttivo a 2 nanometri e con Laminar Flow Engine che ottimizza prestazioni e consumi, 12 o 16 GB di RAM, storage da 256 GB, 512 GB o 1 TB e la batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Il sistema operativo è ColorOS 17 basato su Android 17.

La fase di preordine ha preso il via in Cina, con la possibilità di scegliere fra tre colorazioni (Moon White, Shallow Titanium, Warm Orange) e diverse versioni, con prezzi a partire dall’equivalente di 870 euro per la 12/256 GB. Dovrebbe arrivare in altri territori nel mese di ottobre.