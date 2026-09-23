Motorola Signature 27, l'anti-flagship con Snapdragon 8 Elite Gen 6

Il brand lo definisce il nostro smartphone più avanzato di sempre : Motorola Signature 27 si presenta con l’ambizione di dire la propria nel segmento dei top di gamma (a quanto pare l’unico ancora in grado di correre), forte di un design ricercato e di un comparto tecnico di rilievo. È stato svelato durante l’evento Qualcomm Tech Summit, dove il chipmaker ha annunciato il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6 in dotazione al telefono.

Cosa sappiamo del Motorola Signature 27

Tra le caratteristiche incluse non possono ovviamente mancare quelle dedicate all’intelligenza artificiale (sicuramente ci sarà l’integrazione nativa di Gemini), moduli per la connettività con supporto a reti e standard di ultima generazione e un comparto imaging avanzato con quattro fotocamere posteriori, due delle quali supportate da un sensore Sony LYTIA 910 da 50 megapixel e un altro da 200 megapixel con teleobiettivo periscopico (Super Zoom Pro fino a 100x con AI generativa). A questo si aggiungono la tecnologia Video Enhancement Engine per la correzione colore nella registrazione dei filmati (dovrebbero arrivare a 8K/60 fps e 4K/240 fps), l’audio progettato in collaborazione con Bang & Olufsen e il sistema di raffreddamento ArcticMesh che unisce una vapor chamber con metallo liquido, dissipatore in rame e un gel termico arricchito con diamanti.

Lato software, la piattaforma è ovviamente Android con la promessa di fornire aggiornamenti per almeno sette anni dal lancio, come fa Google con i suoi Pixel. Sono due le colorazioni proposte: Coal Smoke (con finitura Tactical Weave ispirata ai tessuti) e Capulet Green.

Il nuovo Motorola Signature 27 arriverà sul mercato entro i prossimi mesi, sicuramente in Nord America. Al momento non ci sono informazioni sulla data di uscita precisa né in merito ai territori che lo vedranno sugli scaffali. Mancano conferme anche sul prezzo di vendita, che sarà svelato più avanti.

Ricordiamo infine che nelle scorse settimane, subito dopo la presentazione di iPhone Duo, il marchio ha anticipato l’arrivo di un nuovo smartphone pieghevole. A quando l’annuncio del prossimo razr fold?