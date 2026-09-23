5 smartphone che devi acquistare se vuoi spendere poco e avere tanto

Abbiamo selezionato 5 smartphone che devi assolutamente acquistare se vuoi spendere poco e avere tanto in termini di prestazioni, intelligenza artificiale, esperienza utente, aggiornamenti, supporto e fotografia. Ovviamente al primo posto abbiamo messo il Pixel 10a che, a soli 399 euro, è un vero e proprio affare, con almeno 7 anni di aggiornamenti, tutte le funzionalità AI di Google e un ottimo comparto fotografico.

Google Pixel 10a – 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel – Nero ossidiana, 128GB a soli 399 euro, anche tasso zero!

realme C100 5G Smartphone 4+256GB, Green, Batteria 6600mAh, Ricarica Ultra Rapida 45W, Display LCD 6,8 pollici, 144Hz, Fotocamera AI 50MP, MediaTek Dimensity 6300, IP64 a soli 213,50 euro!

XIAOMI REDMI Note 15 5G, Smartphone 8+512GB, Nero, Resistenza IP65, Design ultrasottile, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77″, Garanzia 2 anni a soli 288 euro, anche tasso zero!

Samsung Galaxy A27 5G, 128GB, RAM 6GB, Black [Versione Italiana] [Classe di efficienza energetica A] 3 anni di Garanzia, Smartphone sottile, Cerchia e Cerca, Gomma Oggetto, Trascrizione Vocale, Tripla Camera, IP64, 5.000 mAh a soli 259,99 euro, anche tasso zero!

Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78″ pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive a soli 249 euro, anche tasso zero!