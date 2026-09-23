 5 smartphone che devi acquistare se vuoi spendere poco e avere tanto
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5 smartphone che devi acquistare se vuoi spendere poco e avere tanto

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5 smartphone che devi acquistare se vuoi spendere poco e avere tanto
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Abbiamo selezionato 5 smartphone che devi assolutamente acquistare se vuoi spendere poco e avere tanto in termini di prestazioni, intelligenza artificiale, esperienza utente, aggiornamenti, supporto e fotografia. Ovviamente al primo posto abbiamo messo il Pixel 10a che, a soli 399 euro, è un vero e proprio affare, con almeno 7 anni di aggiornamenti, tutte le funzionalità AI di Google e un ottimo comparto fotografico.

Google Pixel 10a – 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel – Nero ossidiana, 128GB a soli 399 euro, anche tasso zero!

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Google Pixel 10a - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Nero ossidiana, 128GB

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Pubblicato il 23 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 set 2026
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