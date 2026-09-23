ASUS ExpertCenter PN54-S1: otto core, 38 TOPS e 64 GB in 550gr

In questo articolo andiamo a esaminare l’ASUS ExpertCenter PN54-S1, l’ultimo arrivato nella serie PN di mini PC business di ASUS. Si tratta di una macchina che nasce con un obiettivo preciso: stare in 0,6 litri, consumare poco, restare accesa 24 ore su 24 e farsi aprire senza cacciavite quando c’è da metterci mano.

Il PN54-S1 è la variante più accessibile del PN54: al posto dei Ryzen AI serie 300 troviamo i Ryzen serie 200, che AMD ha costruito sull’architettura Zen 4. Attenzione però, perché “più accessibile” non significa automaticamente “meno potente”: la gamma parte da un Ryzen 3 210 pensato per il digital signage e arriva a un Ryzen 7 260 a otto core, ed è proprio questa la configurazione che abbiamo avuto modo di provare, portata al massimo delle sue possibilità con 64 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Il pubblico di riferimento è dichiarato senza ambiguità da ASUS: piccole e medie imprese, postazioni di lavoro condivise, sistemi POS, chioschi e digital signage nel retail. Ma nella configurazione che abbiamo testato il discorso si allarga parecchio, e comprende anche la scrivania di casa, la workstation leggera e – come vedremo – l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale direttamente in locale. Vediamolo nel dettaglio.

Design e costruzione

Il PN54-S1 misura 130 x 130 x 34 mm per 550 grammi in configurazione barebone, che diventano 620 nella versione completa di RAM e SSD. Il volume complessivo è di appena 0,6 litri: per capirci, occupa lo spazio di un paio di custodie per CD impilate ed è più basso e più leggero anche dell’ASUS NUC 14 Pro (117 x 112 x 54 mm).

La scelta dell’alluminio si sente al tatto e fa la differenza rispetto ai tanti mini PC con chassis in plastica: la struttura non flette, non scricchiola e trasmette una sensazione di prodotto pensato per durare. L’estetica è deliberatamente anonima, senza LED, senza inserti a contrasto, senza nulla che ricordi il mondo gaming. È un pregio, considerando che questo prodotto è progettato per finire dietro un monitor tramite staffa VESA — inclusa in confezione — sotto il bancone di una cassa o dentro un armadio di fortuna. ASUS dichiara peraltro la compatibilità con il funzionamento continuo 24/7, e il sistema è certificato Energy Star.

Il dettaglio che ci ha convinto di più è l’accesso tool-less: il coperchio si rimuove senza attrezzi, e da lì si arriva ai moduli SO-DIMM e allo slot M.2. Nel nostro caso questo si è tradotto in un upgrade da 16 a 64 GB completato in meno di cinque minuti, senza un cacciavite e senza istruzioni. Per un reparto IT che deve gestire una flotta di macchine è una comodità concreta, non un vezzo da recensione.

Nota positiva anche sul jack audio combo da 3,5 mm sul frontale: è esattamente la mancanza che avevamo rimproverato all’ASUS NUC 14 Pro. Ci sono inoltre un altoparlante interno con Smart AMP e microfoni integrati nello chassis: non sostituiscono un buon setup audio, ma tolgono dall’impaccio in una videochiamata improvvisa senza aggiungere periferiche sulla scrivania.

Un tocco che si apprezza nell’uso quotidiano: abbinando il mini PC a un monitor ASUS compatibile con la tecnologia HDMI CEC, chiamata da ASUS Power Sync, si accendono entrambi con una sola pressione.

Specifiche tecniche

La configurazione in prova è quella di punta, con Ryzen 7 260 e memoria portata al massimo supportato. La piattaforma è disponibile anche in versione barebone e con CPU meno spinte (Ryzen 3 210 e Ryzen 5 220).

Dimensioni : 130 x 130 x 34 mm (0,6 litri)

: 130 x 130 x 34 mm (0,6 litri) Peso : 550 g in versione barebone

: 550 g in versione barebone Processore : AMD Ryzen 7 260 (Zen 4, famiglia Hawk Point, 8 core / 16 thread, da 3,8 a 5,1 GHz, 16 MB di cache L3, TDP nominale 45 W configurabile tra 35 e 54 W)

: AMD Ryzen 7 260 (Zen 4, famiglia Hawk Point, 8 core / 16 thread, da 3,8 a 5,1 GHz, 16 MB di cache L3, TDP nominale 45 W configurabile tra 35 e 54 W) NPU : Ryzen AI da 16 TOPS

: Ryzen AI da 16 TOPS Potenza di calcolo AI complessiva : fino a 38 TOPS sommando NPU, CPU e GPU

: fino a 38 TOPS sommando NPU, CPU e GPU Grafica : AMD Radeon 780M integrata (RDNA 3, 12 compute unit, fino a 2.700 MHz)

: AMD Radeon 780M integrata (RDNA 3, 12 compute unit, fino a 2.700 MHz) Memoria RAM : 64 GB DDR5-5600 SO-DIMM (2 x 32 GB, dual channel) — è il massimo supportato dalla piattaforma

: 64 GB DDR5-5600 SO-DIMM (2 x 32 GB, dual channel) — è il massimo supportato dalla piattaforma Archiviazione : SSD SanDisk SN8000S M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB, fino a 7.300 MB/s in lettura sequenziale

: SSD SanDisk SN8000S M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB, fino a 7.300 MB/s in lettura sequenziale Sistema operativo : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Wireless : Wi-Fi 7 (fino a 5,7 Gbps dichiarati), Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 7 (fino a 5,7 Gbps dichiarati), Bluetooth 5.4 LAN : doppia porta 2.5G Ethernet (10/100/1000/2500 Mbps)

: doppia porta 2.5G Ethernet (10/100/1000/2500 Mbps) Porte frontali/laterali : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C con erogazione 5V/3A (10 Gbps), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gbps), 1 x jack audio combo, 1 x slot Kensington

: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C con erogazione 5V/3A (10 Gbps), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gbps), 1 x jack audio combo, 1 x slot Kensington Porte posteriori : 1 x USB4 Type-C (40 Gbps, con DisplayPort 1.4 e PD-in), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.1 (fino a 4K@60Hz), 2 x DisplayPort 1.4, 2 x RJ45 2.5G, alimentazione

: 1 x USB4 Type-C (40 Gbps, con DisplayPort 1.4 e PD-in), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.1 (fino a 4K@60Hz), 2 x DisplayPort 1.4, 2 x RJ45 2.5G, alimentazione Sicurezza : lettore di impronte digitali per Windows Hello, fTPM integrato (dTPM opzionale), slot Kensington

: lettore di impronte digitali per Windows Hello, fTPM integrato (dTPM opzionale), slot Kensington Alimentatore : esterno da 120 W (19 V / 6,32 A)

: esterno da 120 W (19 V / 6,32 A) Raffreddamento : dissipazione attiva con ventola

: dissipazione attiva con ventola Certificazioni: Energy Star, operatività 24/7 dichiarata

Sei porte USB in totale, quattro uscite video utilizzabili in contemporanea e due LAN da 2,5 Gbps: per un corpo macchina da 0,6 litri è una dotazione seria. La configurazione a quattro monitor si raggiunge senza dock esterni, sfruttando le due DisplayPort, l’HDMI e la USB4 in DP Alt Mode: un dettaglio progettuale che semplifica non poco le installazioni retail e di digital signage.

La doppia Ethernet, poi, è una scelta inusuale in questa fascia e apre scenari che vanno oltre l’ufficio: reti cablate ridondanti o segmentate, uso come firewall, router software o piccolo nodo di rete.

Esperienza d’uso

Qui la configurazione fa tutta la differenza del mondo, e vale la pena spiegare perché.

Il Ryzen 7 260 non è un chip nuovo: è, hardware alla mano, un Ryzen 7 8845HS ribattezzato. Stessi otto core Zen 4, stessa Radeon 780M, stessa NPU. Non aspettatevi quindi salti generazionali rispetto a quella piattaforma, ma sappiate anche che si tratta di uno dei processori mobile più equilibrati degli ultimi anni, e che in un mini PC con dissipazione attiva e alimentatore da 120 W può esprimersi meglio che in molti portatili sottili.

Il secondo elemento decisivo sono i 64 GB in dual channel. La Radeon 780M non ha memoria dedicata e pesca interamente dalla RAM di sistema: con un solo banco installato, come accade nelle configurazioni base preassemblate, le prestazioni grafiche crollano. Con due moduli il quadro cambia radicalmente, ed è il motivo per cui consideriamo il dual channel non un optional ma un requisito.

Il terzo è l’SSD. L’unità SanDisk SN8000S da 1 TB tocca i 7.300 MB/s in lettura sequenziale, valori da NVMe di fascia alta che si traducono in avvii quasi istantanei, apertura immediata di progetti pesanti e nessuna attesa nei trasferimenti di file di grandi dimensioni.

Nell’uso quotidiano la macchina non si scompone mai. Decine di schede aperte, posta, pacchetto Office, videoconferenze, macchine virtuali in background: gli otto core reggono senza affanno, e i 64 GB rendono di fatto impossibile saturare la memoria in uno scenario d’ufficio.

Sul fronte creativo il PN54-S1 in questa configurazione se la cava molto meglio di quanto lascerebbe intendere la sua stazza. Photoshop e Lightroom girano fluidi anche su file pesanti, il montaggio video in 1080p è tranquillo e il 4K è alla portata, con i limiti fisiologici di una GPU integrata sulle timeline più complesse e sugli effetti in tempo reale. Il motore multimediale gestisce in hardware codifica e decodifica di AVC, HEVC e AV1, il che accorcia sensibilmente i tempi di export e lo rende anche un ottimo media center silenzioso sotto il televisore.

Il gaming merita un paragrafo onesto. La Radeon 780M è oggi tra le migliori grafiche integrate disponibili e, con 12 compute unit RDNA 3 alimentate da 64 GB in dual channel e dal supporto a FidelityFX Super Resolution, permette di giocare alla maggior parte dei titoli in 1080p a dettagli bassi o medi. Titoli competitivi, indie ed emulazione girano senza problemi. Resta ovviamente lontana dalle prestazioni di una GPU dedicata, e i giochi AAA più recenti richiedono compromessi importanti, ma definire il PN54-S1 “non adatto al gioco” sarebbe scorretto: semplicemente, non è per quello che è nato.

Intelligenza artificiale in locale: il vero asso nella manica

È il capitolo che merita più spazio, perché è quello che distingue davvero questa configurazione dalle altre della gamma e da buona parte della concorrenza in questa fascia di ingombro.

A differenza delle versioni con Ryzen 5 220 e Ryzen 3 210, che di NPU sono completamente prive, il Ryzen 7 260 integra un acceleratore Ryzen AI da 16 TOPS. Sommando il contributo di NPU, CPU e GPU, la potenza di calcolo complessiva dedicata all’intelligenza artificiale arriva a 38 TOPS: un valore di tutto rispetto per una macchina che sta in mezzo litro e consuma quanto un paio di lampadine.

Perché una NPU cambia le carte in tavola

Le NPU (Neural Processing Unit) sono unità di calcolo progettate specificamente per i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Non sostituiscono CPU e GPU, le affiancano con un’architettura ottimizzata per le operazioni di inferenza. E i vantaggi che portano sono quattro, tutti concreti.

Efficienza energetica. A parità di operazioni AI, una NPU consuma sensibilmente meno di una GPU tradizionale. In un sistema come questo, con un raffreddamento contenuto dentro uno chassis da 34 mm, significa poter eseguire elaborazioni AI prolungate senza far salire temperature, rumore e bolletta.

Elaborazione senza cloud. È il punto centrale. Con una NPU a bordo, modelli e funzioni di intelligenza artificiale girano direttamente sulla macchina, senza dover interrogare un server remoto. Questo vuol dire che continuano a funzionare anche senza connessione a Internet, e che la latenza si azzera: le risposte sono praticamente immediate, senza il ritardo del viaggio di andata e ritorno verso il cloud.

Privacy. Conseguenza diretta del punto precedente, e per molte aziende è l’argomento decisivo. I dati elaborati in locale non lasciano mai il sistema. Documenti riservati, registrazioni audio, immagini di clienti: tutto resta confinato dentro la macchina, senza transitare per server esterni. In contesti soggetti a GDPR o a policy interne stringenti non è un dettaglio, è un requisito.

Equilibrio del sistema. Delegando l’inferenza a un’unità dedicata, CPU e GPU restano libere per il resto. Il risultato è una fluidità superiore nel multitasking, anche mentre sono in esecuzione applicazioni pesanti o sessioni di lavoro prolungate.

Cosa ci si fa, in pratica

Le applicazioni immediate sono quelle già integrate nelle suite di produttività moderne: riconoscimento vocale e trascrizione automatica, traduzione in tempo reale, miglioramento delle immagini, rimozione del rumore di fondo e sfocatura dello sfondo in videoconferenza. Tutte funzioni che, delegate alla NPU, girano senza appesantire il sistema e senza inviare nulla all’esterno.

Ma è sui modelli linguistici in locale che i 38 TOPS complessivi, uniti ai 64 GB di RAM, aprono lo scenario più interessante. La quantità di memoria disponibile è infatti il vero collo di bottiglia quando si eseguono LLM sul proprio hardware, e 64 GB permettono di caricare modelli di dimensioni ben superiori a quanto consenta una macchina con 16 o 32 GB. Chi vuole sperimentare con assistenti AI privati, analisi documentale offline o automazioni basate su modelli locali trova qui una base più che dignitosa.

Un limite da conoscere

C’è una precisazione doverosa, che ASUS non evidenzia. I 16 TOPS della NPU non bastano a soddisfare i requisiti Copilot+ di Microsoft, che ne richiedono almeno 40: il PN54-S1 non è e non sarà un Copilot+ PC, e le funzioni di Windows 11 riservate a quella categoria — Recall, Cocreator, gli effetti Studio avanzati — non sono disponibili. Se quelle funzioni specifiche sono un requisito d’acquisto, bisogna guardare al PN54 con Ryzen AI serie 300. Per tutto il resto dell’ecosistema AI, compresi i modelli locali, la NPU da 16 TOPS fa il suo lavoro.

Software e prestazioni

Il PN54-S1 arriva con Windows 11 Pro preinstallato e configurato, senza eccessi di software preinstallato. Nulla vieta di installare altri sistemi operativi, ma va detto che ASUS certifica ufficialmente solo Windows.

Sul fronte gestionale ci sono due strumenti. ASUS Control Center, disponibile con il programma Corporate Stable Model, è la suite che consente ai reparti IT di monitorare e amministrare da remoto un’intera flotta di dispositivi da un’interfaccia unica. MyASUS, preinstallato, dà invece controllo su stato del sistema e aggiornamenti e mette in contatto diretto con l’assistenza.

Il lettore di impronte digitali integrato funziona con Windows Hello e, nella nostra prova, si è dimostrato rapido e affidabile: su un desktop fisso è un comfort che si apprezza più di quanto ci si aspetti.

Per capire fin dove si spinge il processore lo abbiamo messo sotto stress con Cinebench 2024 in multi-core, uno scenario volutamente fuori dai canoni per un mini PC di questa categoria ma utile a fotografarne i limiti reali. Il risultato è convincente: il sistema tenta inizialmente frequenze e consumi più alti per poi assestarsi su valori stabili, con un assorbimento della CPU attorno ai 54 watt e clock che restano su livelli adeguati per tutta la durata del test. Le prestazioni complessive superano quelle di un Ryzen 7 5800X desktop, una CPU ancora oggi presente in molti sistemi gaming.

Il prezzo da pagare c’è: sotto carico prolungato la temperatura sale parecchio e la ventola si fa sentire. In uso normale, però, il PN54-S1 resta silenzioso, e va ricordato che stiamo parlando di uno stress test deliberatamente estremo per un telaio da 34 mm di spessore.

Cinebench 2024 multi-core : prestazioni superiori a un Ryzen 7 5800X desktop, con consumo CPU stabilizzato attorno ai 54 W

: prestazioni superiori a un Ryzen 7 5800X desktop, con consumo CPU stabilizzato attorno ai 54 W SSD (lettura sequenziale) : fino a 7.300 MB/s

: fino a 7.300 MB/s Gaming 1080p: 100 fps su Fortnite, qualità media; 60 fps su EA Sports FC 26, qualità media

Prezzo e disponibilità

Il PN54-S1 è disponibile in Italia sia in versione barebone sia preassemblata. Il listino della configurazione che abbiamo provato parte da 1.069 euro tramite ASUS Gold Store e rivenditori autorizzati.

È una cifra importante, e va contestualizzata. Pesa da un lato il posizionamento business del prodotto — garanzia, disponibilità a lungo termine dei ricambi, certificazioni, strumenti di gestione della flotta — e dall’altro l’attuale “crisi della memoria”, con i prezzi di RAM e storage spinti verso l’alto dalla domanda dei datacenter. È lecito attendersi ritocchi al ribasso quando il mercato si normalizzerà.

Per chi acquista fuori dal contesto aziendale, il nostro consiglio resta di valutare la versione barebone e di aggiungere RAM e SSD in autonomia: il risparmio è significativo e, grazie al design tool-less, l’assemblaggio richiede pochi minuti.

Conclusioni

L’ASUS ExpertCenter PN54-S1 nella configurazione con Ryzen 7 260, 64 GB di RAM in dual channel e SSD da 1 TB è una piattaforma matura e sorprendentemente ben bilanciata. Chassis in alluminio da 0,6 litri, accesso senza attrezzi, doppia LAN 2.5G, Wi-Fi 7, quattro display 4K gestiti senza dock esterni, lettore di impronte digitali e 38 TOPS di potenza AI compongono un pacchetto difficilmente eguagliabile a parità di ingombro.

Gli otto core Zen 4 abbinati alla Radeon 780M coprono con disinvoltura scenari che vanno ben oltre l’automazione d’ufficio per cui il prodotto è stato progettato, e la NPU integrata trasforma questa macchina in una base concreta per l’intelligenza artificiale eseguita in locale, con tutti i vantaggi di privacy, latenza e indipendenza dal cloud che ne conseguono.

I limiti restano e vanno conosciuti. Il Ryzen 7 260 è un rebrand dell’8845HS e non porta nulla di nuovo sul piano architetturale; i 16 TOPS della NPU non bastano per la certificazione Copilot+; manca un lettore di schede SD, che sarebbe stata la ciliegina su una dotazione I/O altrimenti completa; l’HDMI si ferma a 4K@60Hz; e sotto stress prolungato la ventola si fa sentire.

In sintesi: se cercate il mini PC più veloce per euro speso, guardate verso altre soluzioni. Se invece vi serve una macchina compatta, robusta, gestibile, certificata per il funzionamento continuo e capace di far girare l’AI senza mandare i vostri dati in giro per il mondo, il PN54-S1 così configurato è una scelta che difficilmente vi farà pentire. La raccomandazione fondamentale resta una sola: non accontentatevi mai del singolo banco di RAM.

PRO e CONTRO

PRO:

✅ Chassis in alluminio da appena 0,6 litri, solido e discreto

✅ Otto core Zen 4 e Radeon 780M: prestazioni superiori a un Ryzen 7 5800X desktop in multi-core

✅ NPU Ryzen AI da 16 TOPS, 38 TOPS complessivi per l’intelligenza artificiale in locale

✅ Supporto fino a 64 GB DDR5-5600 in dual channel

✅ SSD PCIe 4.0 rapidissimo, fino a 7.300 MB/s in lettura

✅ Quattro display 4K gestiti senza dock esterni

✅ Connettività completa: 6 porte USB (di cui una USB4), doppia LAN 2.5G, Wi-Fi 7

✅ Accesso tool-less, staffa VESA inclusa, certificazione 24/7 ed Energy Star

✅ Jack audio, altoparlante con Smart AMP e microfoni integrati

✅ Lettore di impronte digitali, fTPM e slot Kensington

CONTRO:

❌ Il Ryzen 7 260 è un rebrand dell’8845HS: nessun progresso architetturale

❌ 16 TOPS non sufficienti per la certificazione Copilot+

❌ Manca il lettore di schede SD

❌ HDMI limitato a 4K@60Hz

❌ Ventola udibile sotto carico prolungato

❌ Le configurazioni preassemblate di fascia bassa arrivano in single channel