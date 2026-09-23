Trump all'ONU: Non chiamatela più AI, ma Super Intelligence

Donald Trump vuole lasciare il segno sulla sua epoca. E non solo attraverso le decisioni politiche, anche attraverso i nomi di luoghi e istituzioni americane, come il Kennedy Center, al centro di una battaglia portata avanti dal presidente degli Stati Uniti. Negli ultimi giorni, ha lanciato un sondaggio sul suo social network Truth Social, questa volta per rinominare l’intelligenza artificiale. Peccato che, alla fine, la consultazione sia servita a poco: la decisione, a quanto pare, era già stata presa.

Donald Trump sceglie il nuovo nome per l’AI: d’ora in poi sarà “Super Intelligence”

Donald Trump voleva cambiare il nome dell’intelligenza artificiale. In origine, nel suo sondaggio, proponeva tre termini: “extreme intelligence”, “superior intelligence” e “supreme intelligence”. Eppure, nessuno di questi tre termini sembra aver trovato grazia ai suoi occhi.

Infatti, nel suo discorso tenuto all’ONU, il presidente americano ha affrontato questo dossier (creato da lui stesso). Ha così spiegato che, d’ora in avanti, le amministrazioni americane avrebbero utilizzato il termine “super intelligence” per designare l’AI.

Il presidente americano storce il naso davanti alla parola “artificiale”

Il problema di Donald Trump con il termine intelligenza artificiale sta nella parola “artificiale” che, a suo avviso, suona come se questa tecnologia fosse falsa, cosa che non è. E Super Intelligence, sia…

E, naturalmente, anche questa volta Trump ha trovato il modo di riportare tutto a sé stesso. «Vedremo se ho potere», ha scherzato il presidente americano, confidando evidentemente che il nuovo termine possa essere adottato da governi di tutto il mondo. Bisogna vedere se il suo desiderio troverà davvero seguito, in un panorama internazionale che oggi sembra tutt’altro che disposto ad assecondarlo.