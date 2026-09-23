ChatGPT ha problemi: tutti gli aggiornamenti sul down (risolto)

OpenAI conferma un down almeno parziale per ChatGPT. Ecco quanto si legge sulla status dashboard ufficiale del servizio, con riferimento a un numero elevato di errori restituiti durante le interazioni con l’intelligenza artificiale. La causa potrebbe avere a che fare con il lancio dei nuovi modelli GPT-6 Sol e Luna, appena avvenuto. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Il down di ChatGPT del 23 settembre 2026

Al momento non sappiamo quanto sia esteso il problema. Dall’avviso pubblicato, sappiamo che sono interessati gli utenti con abbonamento Plus e Pro. Sono due dei piani che includono l’accesso ai nuovi GPT-6 Sol e Luna, ecco il perché dell’ipotesi formulata in apertura.

Abbiamo rilevato un elevato numero di errori per i servizi interessati. Stiamo lavorando all’implementazione di una soluzione di mitigazione.

C’è anche un picco di segnalazioni su Downdetector, questo il grafico. Il volume dei feedback è comunque contenuto. Continueremo a monitorare la situazione.

Aggiornamento (23 settembre 2026, 11:51)

Un nuovo update pubblicato da OpenAI sulla status dashboard fa sapere che i tecnici hanno già implementato il fix e il servizio è in fase di ripristino. Tutto dovrebbe essere risolto a breve.

Aggiornamento (23 settembre 2026, 11:55)

Anche i feedback inviati dagli utenti attraverso il portale Downdetector sono in forte calo. Possiamo considerare terminato il breve down di ChatGPT. L’impatto è stato piuttosto circoscritto, interessando solo gli abbonati premium con sottoscrizione alle formule Plus e Pro.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.