OpenAI lancia GPT-6 Sol e Luna, le versioni mini di Astra

Si corre veloce nell’ambito dell’intelligenza artificiale, nonostante gli incidenti documentati e la volontà dichiarata di rallentare per gestire i potenziali rischi (spoiler: nessuno vuole farlo davvero). E così, OpenAI ha appena presentato i nuovi GPT‑6 Sol e Luna, che possiamo descrivere come versioni più leggere ed economicamente accessibili del fratello maggiore Astra. Delle edizioni mini, per farla breve.

I nuovi modelli GPT‑6 Sol e Luna di OpenAI

Il metodo di addestramento utilizzato è simile a quello del modello di punta, così da poter garantire prestazioni elevate nelle applicazioni degli utenti finali. Qui sotto il grafico che mostra i risultati ottenuti dal banco di prova di AutomationBench, considerando anche le alternative della concorrenza.

Nell’annuncio, OpenAI punta molto sull’efficienza dal punto di vista dei costi di gestione. La spesa prevista per le API è stata dimezzata rispetto a quella prevista per le versioni GPT-5.6 lanciate solo pochi mesi fa. Anche questo aiuta a comprendere quanto lo sviluppo stia procedendo in modo rapido (nelle stesse ore, Anthropic ha lanciato Claude Opus 5.5).

Altri miglioramenti introdotti riguardano collaborazione e comunicazione. Sono quelli ispirati alle capacità già sperimentate con Astra, che si noteranno soprattutto durante le conversazioni con l’intelligenza artificiale a proposito di argomenti tecnici o riguardanti il coding. Infine, si registrano passi in avanti sul fronte dell’allineamento.

Nelle nostre valutazioni sull’allineamento, sia Sol che Luna mostrano miglioramenti rispetto alle loro controparti GPT‑5.6, tra cui una minore incidenza di affermazioni fuorvianti riguardanti il ​​loro lavoro di programmazione.

I nuovi modelli GPT‑6 Sol e Luna sono disponibili fin da subito all’interno di ChatGPT Work e Codex, per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu. Quelli con piano Go o con account gratuito possono invece accedere solo a GPT-6 Luna attraverso l’app desktop. Non sono ancora integrati nelle chat.