Come usare ChatGPT per analizzare i contratti ed evitare sorprese

Diciamoci la verità: quasi nessuno legge davvero le clausole scritte in piccolo. Non per mancanza di interesse, quelle clausole riguardano soldi, diritti e obblighi che contano eccome. È per mancanza di tempo, di pazienza e della forza di volontà necessaria per sorbirsi trenta pagine di linguaggio tecnico-giuridico scritto con l’evidente intenzione di scoraggiare la lettura.

La polizza assicurativa che definisce cosa è coperto e cosa no, il contratto di abbonamento con le condizioni di cancellazione sepolte a pagina ventitré, il contratto di affitto con clausole sulla cauzione che nessuno controlla finché non è troppo tardi. Sono documenti che andrebbero letti con attenzione e che nella realtà vengono firmati con una scorsa veloce e una preghiera silenziosa.

ChatGPT può cambiare radicalmente questa situazione, ma non nel modo in cui la maggior parte delle persone lo usa. Chiedere riassumimi questo documento è sicuramente meglio di niente, ma lascia al chatbot troppa libertà nel decidere cosa è importante. Il trucco che fa davvero la differenza è un cambio di approccio: estrarre prima, confrontare dopo.

Il prompt di ChatGPT per scovare le clausole nascoste nei contratti

L’errore più comune è caricare due documenti e chiedere qual è l’opzione migliore? . È una domanda facile da porre, ma poco utile, perché “migliore” può significare più economico, più completo, più flessibile o qualsiasi cosa il modello decida sia più rilevante. Si finisce per delegare non solo la lettura, ma anche il giudizio, che è quello che non si dovrebbe mai fare con documenti che hanno conseguenze reali.

L’approccio che funziona è fare fare al chatbot il lavoro noioso, ovvero ricavare i dati, e tenersi per sé il lavoro importante: prendere una decisione.

Prompt: Leggi entrambi i documenti separatamente prima di confrontarli. Per ciascun documento, estrai: il costo totale, le franchigie o i costi aggiuntivi, i servizi o le coperture incluse, le esclusioni, le condizioni di cancellazione, le condizioni di rinnovo e qualsiasi clausola che potrebbe aumentare significativamente ciò che pago. Cita il numero di pagina per ogni dettaglio che estrai. Se qualcosa non è esplicitamente indicato nel documento, scrivi ‘non trovato’ anziché dedurre o ipotizzare. Una volta completata l’estrazione, crea una tabella comparativa affiancata che mostri le differenze tra i due documenti. Infine, identifica cinque differenze o termini poco chiari che dovrei approfondire prima di prendere una decisione. Non dirmi quale opzione scegliere.

Quando si chiede a ChatGPT di riassumere e confrontare due documenti lunghi contemporaneamente, si fa una richiesta molto importante mentre procede. Il modello legge, seleziona, scarta e confronta in un unico flusso, perciò un dettaglio sepolto a pagina venticinque potrebbe non emergere mai nella sintesi perché il chatbot l’ha giudicato meno rilevante di ciò che ha trovato a pagina tre.

Il prompt spezzetta il lavoro in più fasi. Prima ChatGPT analizza ciascun documento separatamente e raccoglie le stesse categorie di informazioni. Solo dopo aver completato entrambe le analisi produce il confronto. Il risultato è una tabella con due colonne, in cui le differenze sono immediatamente visibili, così è difficile che sfugga qualcosa. Le lacune, ciò che un documento specifica e l’altro no, diventano evidenti a colpo d’occhio.

Il passaggio più importante nel prompt riguarda la richiesta di citare il numero di pagina per ogni dettaglio che il chatbot raccoglie. ChatGPT può sbagliare, può fraintendere una clausola, trascurare qualcosa nascosto in una tabella o dare per certo un dato che non esiste nel documento. Senza riferimenti alle pagine, verificare un’informazione significa rileggere l’intero documento, vanificando il confronto.

Con i riferimenti alle pagine, la verifica diventa chirurgica. Se ChatGPT dice che l’opzione A ha una franchigia di cinquecento euro e l’opzione B di mille, non serve fidarsi ciecamente, né rileggere sessanta pagine. Si aprono le due pagine citate e si controllano quei due numeri.

L’altra istruzione critica è se qualcosa non è esplicitamente indicato, scrivi ‘non trovato’ . È molto meglio sapere che un’informazione non c’è, piuttosto che avere risposte inventate, anche se plausibili, tanto per riempire il vuoto.

Dove usare questo metodo

La prima applicazione che viene in mente è il confronto tra polizze assicurative, il territorio naturale delle clausole scritte in piccolo… Ma una volta che si pensa al metodo come confronto strutturato anziché come riassunto, ci si rende conto di quante decisioni quotidiane seguono lo stesso schema.

Questo approccio è utile in tutti quei casi in cui bisogna confrontare documenti simili, ma con differenze che possono nascondersi nei dettagli. Per esempio:

Contratti di affitto : confrontare depositi cauzionali, spese condominiali, clausole di rinnovo e restrizioni.

: confrontare depositi cauzionali, spese condominiali, clausole di rinnovo e restrizioni. Piani di abbonamento : scomporre il costo mensile, i servizi inclusi, i limiti di utilizzo e le penali di uscita.

: scomporre il costo mensile, i servizi inclusi, i limiti di utilizzo e le penali di uscita. Offerte di operatori telefonici : mettere a confronto tariffe, copertura, vincoli contrattuali ed eventuali costi nascosti.

: mettere a confronto tariffe, copertura, vincoli contrattuali ed eventuali costi nascosti. Preventivi per lavori : verificare cosa è incluso nel prezzo, cosa è escluso, quali sono le tempistiche e quali garanzie vengono offerte.

: verificare cosa è incluso nel prezzo, cosa è escluso, quali sono le tempistiche e quali garanzie vengono offerte. Pacchetti viaggio: controllare cosa comprende il prezzo, quali sono le politiche di rimborso e quali restrizioni si applicano.

Le categorie da indicare nel prompt cambiano a seconda del documento, il metodo, invece, non cambia: ottenere le informazioni, indicare dove si trovano, metterle a confronto e segnalare cosa manca.

Esempio di prompt adattato per i contratti di affitto: Per ciascun contratto, ricava: canone mensile, deposito cauzionale, spese condominiali incluse ed escluse, durata del contratto, condizioni di rinnovo, preavviso per la disdetta, clausole sulle modifiche al canone e responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Cita il numero di pagina o la sezione per ogni dettaglio.

Il vero vantaggio dell’AI è trovare ciò che conta

Il punto non è sostituire il giudizio umano con quello dell’AI, ma ridurre il tempo necessario per arrivare a una decisione informata. Sessanta pagine di clausole possono contenere appena cinque informazioni davvero decisive. Il problema è trovarle, nascoste tra altre cinquantacinque pagine di un linguaggio che non fa venire voglia di leggere.