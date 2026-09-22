 ChatGPT arriva su Microsoft Word ed è disponibile anche gratis
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ChatGPT arriva su Microsoft Word ed è disponibile anche gratis

ChatGPT arriva su Microsoft Word. Può riassumere, correggere e riscrivere i testi. Il componente aggiuntivo è disponibile anche agli utenti gratuiti.
ChatGPT arriva su Microsoft Word ed è disponibile anche gratis
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ChatGPT arriva su Microsoft Word. Può riassumere, correggere e riscrivere i testi. Il componente aggiuntivo è disponibile anche agli utenti gratuiti.
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A quasi due anni dal suo arrivo su Windows, ChatGPT sbarca ufficialmente su Microsoft Word. OpenAI, infatti, ha appena esteso al programma di videoscrittura il suo componente aggiuntivo già disponibile su Excel e PowerPoint, ormai accessibile a tutti gli account, compresi quelli gratuiti. L’assistente può così basarsi sul documento aperto per riassumerlo, correggerlo o rielaborare un passaggio.

ChatGPT sbarca su Word: può riassumere e riscrivere i documenti gratis

Per poterne usufruire, bisognerà prima scaricare il componente aggiuntivo dal Microsoft Marketplace, direttamente in Word tramite Home > Componenti aggiuntivi, all’estrema destra della barra multifunzione. Una volta installato il modulo e collegato all’account OpenAI, ChatGPT si apre in un pannello laterale, accanto al documento in corso.

Può quindi riassumere l’intero testo, correggere o riformulare una selezione, trasformare alcune istruzioni in una bozza, ma anche rivedere i titoli, la struttura o la formattazione del documento.

Questa integrazione non riprende tutto ciò che ChatGPT già conosce dell’utente. Le conversazioni avviate su Word non compaiono nella cronologia del chatbot, mentre le informazioni salvate in memoria e le competenze registrate sull’account non sono accessibili dal componente aggiuntivo. L’utilizzo del modulo viene inoltre scalato dalla quota associata all’offerta ChatGPT sottoscritta e può, a seconda del piano, attingere a un monte condiviso con Codex e altre funzioni premium.

Stessa distinzione per i plugin, che non sono utilizzabili da Word per il momento. I servizi collegati all’account ChatGPT, come Outlook, SharePoint, Google Workspace o Dropbox, possono invece fornire al componente aggiuntivo le informazioni di cui ha bisogno.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 22 set 2026

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22 set 2026
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