Google Discover, arriva l'AI che raccoglie e riassume le informazioni

Presto nel flusso di Google Discover potrebbe debuttare l’opzione “Dive deeper” (“Approfondisci“). Il tasto permette all’AI di generare un riassunto automatico sull’argomento mostrato, aggregando dati da diverse fonti. L’obiettivo è condensare le informazioni chiave in un unico testo, quindi l’utente non ha più bisogno di cliccare sui singoli link per avere un quadro generale.

“Dive deeper”, ovvero quando Google Discover riassume un argomento al posto nostro…

“Premendo “Approfondisci”, si accede a una breve panoramica dell’argomento, accompagnata da link ben visibili verso articoli correlati, reazioni della community e reportage originali. Testeremo prima questa esperienza sui video e sperimenteremo diversi design nelle settimane a venire […], procedendo per iterazioni per determinare ciò che funziona meglio , si legge in un post su X (Twitter). Con un esempio del risultato.

Today we're experimenting with a new way to make exploring a topic and discovering related web content easier in Discover. By tapping “Dive deeper,” you’ll see a short topic overview with prominent links to related stories, community reactions & original reporting. We’ll test… pic.twitter.com/V9cyB1Ygli — Robby Stein (@rmstein) September 18, 2026

Nei commenti, gli utenti sono unanimi: questa funzionalità rischia di uccidere numerosi siti Internet, il cui traffico è già messo a dura prova dall’arrivo delle AI Overview. Come per questi ultimi, “Approfondisci” di Google Discover indica i link delle pagine da cui sono tratte le informazioni.

Per gli utenti, il vantaggio è evidente: per farsi un’idea generale di un argomento potrebbe essere sufficiente leggere il riepilogo, senza dover aprire diversi articoli, confrontare le informazioni e passare da un sito all’altro. Il problema è che questo meccanismo rischia di creare un ulteriore passaggio tra il lettore e le fonti originali.

Google, almeno sulla carta, non nasconde da dove provengono le informazioni. I link agli articoli correlati e alle fonti utilizzate rimangono disponibili e permettono di approfondire autonomamente. Ma la presenza di un link non significa necessariamente che l’utente lo utilizzerà. Se la risposta generata dall’IA appare sufficientemente completa, molti potrebbero considerare conclusa la propria ricerca dopo aver letto il riepilogo.

Cosa significa per gli editori

Per gli editori, questo rappresenta un problema particolarmente delicato. Un sito può continuare a essere citato come fonte e, allo stesso tempo, ricevere meno visite se il contenuto principale viene sintetizzato direttamente all’interno dell’ecosistema Google. E il paradosso è che più una fonte produce contenuti utili e autorevoli, più questi contenuti possono diventare materiale per risposte che l’utente legge senza necessariamente raggiungere il sito che li ha pubblicati.

C’è poi una seconda questione, ancora più importante: l’affidabilità. Un riassunto generato dall’AI può semplificare, decontestualizzare o, in alcuni casi, riportare informazioni inesatte. Se l’utente non apre le fonti originali, potrebbe non avere gli strumenti necessari per accorgersene. Il rischio non riguarda quindi soltanto il traffico degli editori, ma anche il modo in cui le persone verificano ciò che leggono online.

La domanda diventa quindi più ampia: se Google continuerà a trasformare sempre più contenuti Web in risposte sintetiche generate dall’AI, quale sarà il futuro dei siti che producono quelle informazioni e, soprattutto, quanto saremo ancora disposti ad andare alla fonte per verificare ciò che ci viene raccontato?