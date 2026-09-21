Amazon blocca Meta Muse: niente shopping con l'agente AI

Amazon ha bloccato Muse. L’agente AI di Meta, annunciato all’inizio del mese, non può effettuare acquisti sulla piattaforma di e-commerce, in quanto è una violazione dei termini d’uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto a Perplexity che, secondo la sentenza di appello, non è responsabile dell’uso di Comet.

Amazon bloccherà gli account degli utenti?

Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono alcuni esempio di utilizzo. Uno di essi mostra l’agente AI durante l’acquisto di un passeggino. Muse elenca una serie di opzioni e, dopo la scelta dell’utente, aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come si può vedere nel seguente video:

L’app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando ChatGPT (ci sono anche quelle per Android e macOS). Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto questo messaggio:

L’accesso continuato da parte di un agente AI non autorizzato viola le condizioni d’uso accettate dai nostri clienti.

Sembra quindi un avviso “minaccioso” che potrebbe eventualmente portare al ban dell’account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato:

Riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori di servizi.

L’azienda di Seattle afferma che Meta non ha comunicato tale uso di Muse. Inoltre, l’agente AI non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Ciò rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento.

Amazon ha quindi bloccato l’uso dell’agente AI per lo shopping e chiesto a Meta di escludere la sua piattaforma dall’esperienza di acquisto. Se Muse cerca i prodotti in autonomia, gli utenti non vedono quelli sponsorizzati. Inoltre è un diretto concorrente di Alexa.