 Amazon blocca Meta Muse: niente shopping con l'agente AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Amazon blocca Meta Muse: niente shopping con l'agente AI

Amazon ha bloccato l'uso di Muse, quindi l'agente AI di Meta non può cercare i prodotti e aggiungerli al carrello per conto degli utenti.
Amazon blocca Meta Muse: niente shopping con l'agente AI
Business AI
Amazon ha bloccato l'uso di Muse, quindi l'agente AI di Meta non può cercare i prodotti e aggiungerli al carrello per conto degli utenti.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Amazon ha bloccato Muse. L’agente AI di Meta, annunciato all’inizio del mese, non può effettuare acquisti sulla piattaforma di e-commerce, in quanto è una violazione dei termini d’uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto a Perplexity che, secondo la sentenza di appello, non è responsabile dell’uso di Comet.

Amazon bloccherà gli account degli utenti?

Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono alcuni esempio di utilizzo. Uno di essi mostra l’agente AI durante l’acquisto di un passeggino. Muse elenca una serie di opzioni e, dopo la scelta dell’utente, aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come si può vedere nel seguente video:

L’app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando ChatGPT (ci sono anche quelle per Android e macOS). Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto questo messaggio:

L’accesso continuato da parte di un agente AI non autorizzato viola le condizioni d’uso accettate dai nostri clienti.

Sembra quindi un avviso “minaccioso” che potrebbe eventualmente portare al ban dell’account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato:

Riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori di servizi.

L’azienda di Seattle afferma che Meta non ha comunicato tale uso di Muse. Inoltre, l’agente AI non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Ciò rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento.

Amazon ha quindi bloccato l’uso dell’agente AI per lo shopping e chiesto a Meta di escludere la sua piattaforma dall’esperienza di acquisto. Se Muse cerca i prodotti in autonomia, gli utenti non vedono quelli sponsorizzati. Inoltre è un diretto concorrente di Alexa.

Fonte: GeekWire

Pubblicato il 21 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Discover, arriva l'AI che raccoglie e riassume le informazioni

Google Discover, arriva l'AI che raccoglie e riassume le informazioni
Come diventare insostituibili al lavoro con l'aiuto di ChatGPT

Come diventare insostituibili al lavoro con l'aiuto di ChatGPT
Googlebook: ecco i primi cinque notebook con Android e Gemini

Googlebook: ecco i primi cinque notebook con Android e Gemini
Home Hub: primo smart display di Apple ad ottobre

Home Hub: primo smart display di Apple ad ottobre
Google Discover, arriva l'AI che raccoglie e riassume le informazioni

Google Discover, arriva l'AI che raccoglie e riassume le informazioni
Come diventare insostituibili al lavoro con l'aiuto di ChatGPT

Come diventare insostituibili al lavoro con l'aiuto di ChatGPT
Googlebook: ecco i primi cinque notebook con Android e Gemini

Googlebook: ecco i primi cinque notebook con Android e Gemini
Home Hub: primo smart display di Apple ad ottobre

Home Hub: primo smart display di Apple ad ottobre
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 set 2026
Link copiato negli appunti