Come diventare insostituibili al lavoro con l'aiuto di ChatGPT

C’è una bella differenza tra essere produttivi e essere insostituibili. Una persona produttiva completa i compiti in tempo. Una persona insostituibile è quella che i colleghi cercano quando il compito è complicato, ambiguo o quando nessun altro sa da dove cominciare. La prima è sicuramente preziosa, ma la seconda è difficile da sostituire, cosa che nell’era dell’intelligenza artificiale, è la distinzione che conta di più.

Quando si chiede a ChatGPT come usare l’AI per diventare più importanti nel proprio ambiente di lavoro, la risposta è sorprendentemente onesta: non dice di lavorare di più, ma di lavorare su cose diverse, e di usare l’AI per amplificare le qualità che le macchine non possono replicare. Giudizio, comunicazione, capacità di risolvere problemi, visione strategica e conoscenza istituzionale.

5 strategie di ChatGPT per diventare la persona che tutti cercano

Esempio di prompt: Come posso usare l’AI per diventare più indispensabile nel mio lavoro? Non darmi consigli generici sulla produttività, dimmi le strategie che mi renderebbero difficile da sostituire.

Ecco le cinque strategie che propone ChatGPT, ciascuna con il prompt specifico per metterla in pratica.

1. Diventare la persona che risolve i problemi scomodi

Ogni ambiente di lavoro ha problemi che nessuno vuole affrontare: quelli ambigui, quelli senza una soluzione ovvia, quelli che richiedono di attraversare i confini tra reparti. Diventare la persona a cui ci si rivolge quando qualcosa è difficile o poco chiaro è il modo più rapido per passare da esecutore a riferimento.

ChatGPT può funzionare come partner di ragionamento per questi problemi, non per risolverli al posto nostro, ma per aiutare a scomporli, analizzare i punti di vista che sfuggono e testare le soluzioni prima di proporle.

Prompt: Ho questo problema al lavoro: [descrivere il problema]. Agisci come un partner strategico per la risoluzione dei problemi. Identifica le cause profonde, cosa sto trascurando, cinque possibili soluzioni, i compromessi di ciascuna e l’esperimento più rapido e a basso rischio che potrei avviare. Metti in discussione le mie supposizioni anziché darmi semplicemente ragione.

2. Diventare un comunicatore eccezionale

Le persone che sanno rendere comprensibili le idee complicate diventano estremamente utili, soprattutto quando devono comunicare tra team diversi che parlano linguaggi professionali diversi. Prima di inviare un’email importante, una presentazione o un rapporto, ChatGPT può testare la chiarezza del messaggio dal punto di vista di chi lo riceve.

Prompt: Leggi questo messaggio come se fossi la persona che lo riceve [incollare il messaggio]. Dimmi: cosa non è chiaro? Quali domande avrà probabilmente il destinatario? Cosa potrebbe essere frainteso? Cosa suona inutilmente complicato? Quali informazioni mancano? Poi riscrivi il messaggio in modo che sia conciso, convincente e facile da seguire, mantenendo il mio tono.

La differenza tra un’email che genera tre risposte di chiarimento e una che produce un’azione immediata è spesso una questione di formulazione, e ChatGPT è particolarmente bravo a trovare la formulazione migliore.

3. Costruire un archivio di conoscenza operativa

Tra la teoria dei processi aziendali e la loro reale applicazione c’è sempre un divario. Le persone che conoscono la versione “reale” delle cose, le scorciatoie che funzionano e gli errori da non ripetere, sono le vere colonne portanti di ogni team.

ChatGPT può trasformare quella conoscenza accumulata, appunti di riunioni, documentazione di progetto, modelli che hanno funzionato, errori da non ripetere, in sistemi riutilizzabili.

Prompt: Analizza questi materiali e identifica processi ricorrenti, decisioni frequenti, errori comuni, scorciatoie e buone pratiche. Trasformali in un manuale operativo pratico che posso usare nel mio lavoro quotidiano.

Il risultato è un documento vivo che cresce con l’esperienza.

4. Anticipare ciò che servirà prima che venga chiesto

Questa è la strategia che separa più nettamente la produttività dall’indispensabilità. Una persona produttiva esegue ciò che le viene assegnato. Una persona indispensabile ha già preparato ciò che servirà dopo, prima ancora che qualcuno lo chieda.

Prompt: Ecco cosa ho realizzato di recente: [includere i dettagli]. Ragiona come il mio responsabile. Quali problemi, domande o opportunità è probabile che emergano adesso? Identifica: cinque cose che il mio responsabile potrebbe chiedermi, cinque problemi potenziali che dovrei affrontare proattivamente, cinque opportunità che potrei cogliere e qualsiasi cosa dovrei comunicare prima che mi venga chiesta. Dai la priorità alle azioni con il maggiore impatto.

L’abitudine di restare un passo avanti, di presentarsi alla riunione con la risposta alla domanda che non è ancora stata posta, è ciò che trasforma un buon professionista in qualcuno di cui il team non può fare a meno.

5. Costruire competenze difficili da automatizzare

L’ultima strategia guarda al lungo termine. Invece di usare l’AI solo per il lavoro di oggi, la si usa per sviluppare deliberatamente le capacità che aumentano il proprio valore nel tempo, capacità che richiedono giudizio, responsabilità, relazioni umane, creatività e leadership.

Prompt: Ecco il mio ruolo, le mie responsabilità, le competenze che ho e il lavoro che sto facendo: [includere i dettagli]. Analizza cosa distingue un professionista nella media da uno eccezionale in questo ruolo. Identifica le cinque capacità che mi renderebbero significativamente più prezioso per la mia organizzazione nei prossimi dodici mesi. Per ciascuna dammi: un piano di sviluppo, progetti a cui potrei propormi, modi per dimostrare la competenza sul lavoro e prove che potrei raccogliere per mostrare il mio impatto. Concentrati su capacità difficili da automatizzare e preziose per le altre persone.

Non fare di più, ma meglio

La logica è semplice: più l’AI gestisce l’esecuzione, più spazio c’è per il giudizio umano. Più giudizio si esercita, più i problemi che si risolvono sono complessi. Più i problemi sono complessi, più le persone dipendono dalla propria competenza. È un circolo virtuoso che inizia con una decisione: smettere di usare l’AI per fare più cose e iniziare a usarla per fare cose migliori.