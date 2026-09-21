Home Hub: primo smart display di Apple ad ottobre

Da mesi circolano indiscrezioni sul primo smart display di Apple. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, Home Hub (nome ipotetico) verrà annunciato entro il mese di ottobre. L’azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà Siri AI, la nuova versione dell’assistente digitale disponibile con i recenti iPhone.

Dettagli sul nuovo Home Hub di Apple

All’inizio dell’evento del 9 settembre, John Ternus ha descritto un “hub per l’intelligenza artificiale” con caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi il lancio di un dispositivo AI, invece il CEO di Apple si riferiva all’iPhone. In realtà, l’azienda di Cupertino ha veramente pianificato l’arrivo di un nuovo prodotto entro il mese di ottobre. È l’atteso smart display, del quale Mark Gurman ha pubblicato interessanti dettagli.

Home Hub (nome in codice J490) viene attualmente testato dai dipendenti. Può essere appoggiato su una superficie piana o fissato al muro. Ha uno schermo quadrato, supporta la connettività Wi-Fi, permette di controllare altri dispositivi e di effettuare videochiamate con FaceTime. Ha un nuovo sistema operativo (homeOS?) con un’interfaccia che combina elementi di iOS, tvOS e watchOS. Quando un utente si avvicina allo schermo, la fotocamera frontale riconosce il volto e viene mostrata un’interfaccia personalizzata con app, calendario, appunti, news, musica e podcast.

Gli utenti potranno ovviamente usare il touch, ma l’interazione migliore verrà offerta da Siri AI. L’assistente può ora accedere alle informazioni personali, quindi può ad esempio riprodurre un podcast o un brano ricevuto in precedenza, trovare una specifica immagine da visualizzare o eseguire operazioni più precise nelle app (Note, Promemoria, Calendario e altre). L’app di Siri AI consentirà inoltre di effettuare ricerche più complesse.

Con il nuovo iPhone Duo è iniziata la sfida a Samsung. Home Hub permetterà ad Apple di “rubare” quote di mercato ad Amazon, attualmente leader del mercato con i suoi Echo Show.