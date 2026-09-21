 Googlebook: ecco i primi cinque notebook con Android e Gemini
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Googlebook: ecco i primi cinque notebook con Android e Gemini

Ecco i primi cinque Googlebook di Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo con processori Intel e Qualcomm, schermo touch e sistema operativo basato su Android.
Googlebook: ecco i primi cinque notebook con Android e Gemini
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Ecco i primi cinque Googlebook di Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo con processori Intel e Qualcomm, schermo touch e sistema operativo basato su Android.
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Come anticipato la scorsa settimana, l’azienda di Mountain View ha annunciato i primi cinque Googlebook. Sono notebook di fascia medio-alta prodotti da Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo con sistema operativo derivato da Android (quindi non è ChromeOS) e Gemini Intelligence. Saranno in vendita dal 4 ottobre in sette paesi (non è presente l’Italia).

Googlebook: funzionalità e specifiche hardware

L’uso di un sistema operativo basato su Android permette di passare facilmente dallo smartphone al notebook. Utilizzando lo stesso account Google durante la configurazione iniziale verranno sincronizzati diversi dati, tra cui password salvate, reti Wi-Fi e messaggi. La funzionalità Continue On consente di iniziare un’attività su smartphone e proseguire su notebook. L’app Files permette invece di accedere ai file sullo smartphone. Cast My Apps consente infine di interagire con le app installate su smartphone dal Googlebook.

Per alcune funzionalità servirà Android 17. Gli utenti potranno ovviamente scaricare milioni di app e giochi dal Google Play Store. Non mancano le funzionalità AI di Gemini Intelligence. Una delle più utili è Magic Pointer. È sufficiente scuotere il puntatore del mouse per attivare Gemini e chiedere aiuto per vari compiti, come l’analisi di email sospette o la traduzione di un testo.

Ogni Googlebook include 12 mesi di Google AI Pro (5 TB di spazio di archiviazione cloud e Gemini Advanced) e 3 mesi di YouTube Premium. Google garantisce supporto (nuove funzionalità e aggiornamenti) per 10 anni.

I primi cinque Googlebook verranno commercializzati da Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo. Sono realizzati con materiali di elevata qualità (alluminio, fibra di carbonio, lega di magnesio) e tutti hanno uno schermo OLED touch, ad eccezione del notebook Dell. Queste sono le principali specifiche:

  • Acer Googlebook 14: schermo da 14 pollici con risoluzione 2.8K, processore Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Il prezzo base è 899 dollari.
  • ASUS Googlebook 14: schermo da 14 pollici con risoluzione 2.8K, processore Intel Core Ultra 7, 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Il prezzo base è 1.299 dollari
  • Dell XPS Googlebook: schermo da 13,4 pollici con risoluzione 2.5K, processore Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Il prezzo base è 1.199 dollari
  • HP Googlebook 14: schermo da 14 pollici con risoluzione 2.8K, processore Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Il prezzo base è 1.299 dollari
  • Lenovo Googlebook 15: schermo da 15,3 pollici con risoluzione 2.8K, processore Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Il prezzo base è 1.099 dollari

Possono essere già ordinati sul Google Store e presso vari rivenditori. Saranno in vendita dal 4 ottobre negli Stati Uniti e dal 5 ottobre in Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Irlanda e Germania.

Fonte: Google

Pubblicato il 21 set 2026

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Luca Colantuoni
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21 set 2026
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