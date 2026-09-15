Googlebook, ci siamo: preordini al via il 21 settembre

Ci siamo: tra meno di una settimana inizieranno i preordini dei Googlebook. La conferma è arrivata direttamente dal sito ufficiale di bigG, che ha pubblicato il breve filmato visibile qui sotto. Alla fine della clip compare la data di lunedì 21 settembre. Sono i nuovi laptop con sistema operativo basato su Android, in qualche modo considerati l’evoluzione dei Chromebook, che rimarranno comunque in circolazione.

Stanno per iniziare i preordini dei Googlebook

Nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni a proposito dei modelli che verranno proposti da diversi brand: Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo saranno sicuramente a bordo. Rimane da capire quando inizieranno le spedizioni.

Alcune caratteristiche della piattaforma in dotazione sono state svelate con il video di presentazione pubblicato a maggio. Come si può immaginare, c’è molta intelligenza artificiale e quella di Gemini è messa al centro dell’esperienza.

Il sito ufficiale fa poi riferimento a Magic Pointer, un puntatore che permetterà all’utente di selezionare qualsiasi cosa per interagire immediatamente con l’AI. Sarà per questo che Microsoft sta pensando di svecchiare la freccetta di Windows 11? Ancora, ci sarà la possibilità di creare widget personalizzati semplicemente descrivendoli e di aprire le applicazioni Android sul display del laptop, senza passare dall’installazione. L’immagine qui sotto mostra invece il file manager.

Qual è la differenza con i Chromebook?

La risposta arriva direttamente da Google. È da ricercare nel posizionamento sul mercato e nel sistema operativo, che sui Chromebook rimarrà ChromeOS come sempre. La riportiamo di seguito.

I Googlebook sono una categoria di laptop di fascia alta completamente nuova, che unisce il meglio di ChromeOS e Android. Sono caratterizzati da materiali di qualità, prestazioni elevate, funzionalità intelligenti e una perfetta integrazione con il proprio smartphone Android. I Chromebook, invece, utilizzano ChromeOS e sono progettati per privilegiare semplicità, velocità ed efficienza, caratteristiche che li rendono ideali per l’uso quotidiano.

È una distinzione molto chiara. Non rimane che attendere di saperne di più. L’attesa sarà comunque breve, durerà meno di una settimana.