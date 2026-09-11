 Packard Bell torna con nuovi laptop, giradischi e gadget
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Packard Bell torna con nuovi laptop, giradischi e gadget

Il marchio Packard Bell (di Acer) torna con un nuovo logo e una gamma di prodotti: tra questi il laptop DotBook e il giradischi DotLoop.
Packard Bell torna con nuovi laptop, giradischi e gadget
Tecnologia Laptop
Il marchio Packard Bell (di Acer) torna con un nuovo logo e una gamma di prodotti: tra questi il laptop DotBook e il giradischi DotLoop.
Acer
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Tra la miriade di annunci che sono arrivati dai padiglioni tedeschi di IFA 2026 c’è anche quello che segna il ritorno di Packard Bell. Il marchio celebra il suo 100esimo anniversario proprio quest’anno, con un nuovo logo e affacciandosi nuovamente sul mercato dopo un lungo periodo di assenza con il catalogo Dot. Oggi il brand è controllato da Acer, grazie all’acquisizione risalente al 2008. Diamo uno sguardo a due dei prodotti svelati.

Laptop, giradischi e altro per Packard Bell

Il primo è DotBook, un laptop con display da 14,5 pollici (risoluzione 1920×1200 pixel, refresh rate da 60 Hz), processore Intel N355 per la versione base, 8 o 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, porte USB-C e USB-A, uscita HDMI, jack audio, lettore microSD e autonomia di sette ore. Non sono certo le caratteristiche di una workstation portatile, ma con un prezzo competitivo potrebbe conquistare una fetta di utenti.

Il laptop Packard Bell DotBook

DotLoop è invece un giradischi racchiuso nel design di una valigetta, una tipologia di piatto che ha preso piede negli ultimi anni, in particolare da quando si è riaccesa la passione per i vinili. Eccolo in un’immagine ufficiale.

Il giradischi Packard Bell DotLoop

Tutti i prodotti annunciati arriveranno in Europa entro fine anno. Di seguito i prezzi di vendita.

  • DotBook (laptop) a partire da 499 euro;
  • DotLoop (giradischi) a partire da 149 euro;
  • DotTune (altoparlante) a partire da 34,99 euro;
  • Dotline (feature phone 4G) a partire da 69 euro;
  • DotLook (occhiali con audio) a partire da 99 euro;
  • DotShine (ring light per creator) a partire da 39 euro;
  • DotCombo (tastiera e mouse) a partire da 39 euro;
  • DotBass (cuffie) a partire da 29 euro.

Una precisazione. In apertura abbiamo scritto di una lunga assenza del marchio dal mercato, ma non è del tutto esatto. Se questo vale per l’Europa e per gli USA, non è altrettanto vero altrove: alcuni prodotti Packard Bell sono stati proposti nell’ultimo decennio in territori come il Sudafrica.

Fonte: Acer

Pubblicato il 11 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

IKEA BADKRUKA, in Italia il nuovo speaker Bt da 49,95 euro

IKEA BADKRUKA, in Italia il nuovo speaker Bt da 49,95 euro
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon
3 USB velocissime, display e 100 W di potenza: Power Bank Anker Nano

3 USB velocissime, display e 100 W di potenza: Power Bank Anker Nano
Musica, videoconferenze e chiamate senza rumori: EarFun Wave Pro X

Musica, videoconferenze e chiamate senza rumori: EarFun Wave Pro X
IKEA BADKRUKA, in Italia il nuovo speaker Bt da 49,95 euro

IKEA BADKRUKA, in Italia il nuovo speaker Bt da 49,95 euro
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon
3 USB velocissime, display e 100 W di potenza: Power Bank Anker Nano

3 USB velocissime, display e 100 W di potenza: Power Bank Anker Nano
Musica, videoconferenze e chiamate senza rumori: EarFun Wave Pro X

Musica, videoconferenze e chiamate senza rumori: EarFun Wave Pro X
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
11 set 2026
Link copiato negli appunti